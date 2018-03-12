Şevval Sam'dan "Müzeyyen" Müzikali Ziyafeti

Türk müziğinin en büyük seslerinden Müzeyyen Senar'ın iz bırakan şarkılarını Şevval Sam'ın yorumladığı Müzeyyen müzikali, dün akşam Antalya Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Müzikal, İstanbul ve Ankara'dan sonraki durağı olan Antalya'da da yoğun ilgiyle karşılandı. Müzeyyen Senar'ın keşfedilişi, Atatürk'ün önünde ilk kez şarkı söyleyişi gibi önemli anılarının sahnelendiği müzikalde, sanatçının anneliği, aşkları, hüzünleri ve mutluluklarına dair kesitler de seyirciyle paylaşıldı.

84 yıllık sanat hayatına pek çok unutulmaz eser sığdıran değerli sanatçının hayatından önemli kesitlerin müzikle harmanlandığı gösterinin metni önemli edebiyatçılarımızdan Figen Şakacı'nın; rejisi ise müzikal tiyatronun deneyimli yönetmenlerinden Engin Alkan'ın imzasını taşıyor. Müzeyyen projesinde Şevval Sam'a daha önce Müzeyyen Senar ile birlikte çalışmış olan Serdar Kaşıkçılar, İsmail Topyanak, Mustafa Taşpınarlı, Sezgin Sezer ve Fahrettin Yanar eşlik ediyor. Müzikalin müzik direktörlüğünü de Fahrettin Yarkın üstleniyor. Binbir emekle hazırlanan projenin sahne tasarımını Cem Yılmazer, kostüm tasarımını ise Esra Başıbüyük yapıyor. Proje menajerliği Harun Belenoğulları tarafından yürütülüyor.