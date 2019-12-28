Şevval Sam 11 yıl sonra kural bozdu! Sevgilisi Sarp Maden'le ilk paylaşım
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Şevval Sam 11 yıl sonra kural bozdu! Sevgilisi Sarp Maden'le ilk paylaşım

Yasak Elma dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Şevval Sam, sosyal medya hesabından uzun yıllardır aşk yaşadığı müzisyen Sarp Maden ile ilk fotoğrafını 11 yıl sonra paylaştı.

28.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:19
Şevval Sam 11 yıl sonra kural bozdu! Sevgilisi Sarp Maden'le ilk paylaşım

Şimdilerde Yasak Elma dizisinde boy gösteren oyuncu , uzun yıllardır müzisyen Sarp ile aşk yaşıyor. Şimdiye kadar Sarp Maden ile herhangi bir paylaşımda bulunmayan Sam, sonunda kural bozdu.

11 YIL SONRA İLK PAYLAŞIM!

Sarp Maden'le sarıldığı samimi bir pozunu Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, fotoğrafa kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni alırken, Sam'ın hayranları aşkın ilk karesine yorum yağdırdı.

Kaynak: Diğer
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