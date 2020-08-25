Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı Sevgilisiyle Nişantaşı'nda yürürken görüntülenen Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, maskesiz olduğu için ilginç bir yöntem deneyerek eliyle yüzünü kapatmaya çalıştı.

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi Yiğit Marcus Aral, Nişantaşı'nda görüntülendi. Kameraları fark edince maskesiz olduğu aklına gelen Şahin, eliyle yüzünü saklamaya çalıştı. Marcus Aral ise kendisini bozmayarak elindeki içeceği içmeye devam etti.

"KARANTİNADA YAPACAK TEK ŞEY GÜNEŞLENMEKTİ"

Şevval Şahin, pandemi günlerinde sosyal medyada paylaştığı cüretkar deniz fotoğraflarına beğeni yağarken binlerce de tepki yorumu aldı. Muhabirlerin bu eleştirileri hatırlatması üzerine konuşan Şahin, "Karantinada yapacak bir tek o vardı, ben de denize girip güneşlendim."

Kaynak: Hürriyet