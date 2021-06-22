Şevval Şahin'in sevgilisinden neden ayrıldığı belli oldu
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Şevval Şahin'in sevgilisinden neden ayrıldığı belli oldu

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü model Şevval Şahin, 1.5 yıldır birlikte olduğu Yiğit Marcus Aral ile ayrıldıklarını duyurdu. Şahin, ayrılık nedenlerini ilk kez açıkladı. İşte detaylar...

Şevval Şahin-Yiğit Marcus Aral çiftinden kötü haber geldi.

Şahin, sevgilisiyle çekilmiş tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmıştı. Ünlü model, basına yansıyan ayrılık iddiasını doğruladı.

"GENELDE BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPMAM AMA..."

Ayrılık sonrası sessizliğini bozan Şevval Şahin, "Genelde böyle bir açıklama yapmam ancak ilişkimi çok açık bir şekilde yaşadım. Bu yüzden bazı şeyleri açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum.

Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık. Hala birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik. Sizden bu hassas dönemde her iki tarafa da saygı göstermenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Şevval Şahin'in ayrılık açıklaması...

Şevval Şahin'in sevgilisinden neden ayrıldığı belli oldu
Şevval Şahin'in sevgilisinden neden ayrıldığı belli oldu
Şevval Şahin'in sevgilisinden neden ayrıldığı belli oldu
Şevval Şahin'in sevgilisinden neden ayrıldığı belli oldu
Şevval Şahin'in sevgilisinden neden ayrıldığı belli oldu

Kaynak: Snob Magazin

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