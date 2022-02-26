Şevval Şahin'den Köy Okullarına Destek - Haberler

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Şevval Şahin'den Köy Okullarına Destek

Snob Magazin - Magazin
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Şevval Şahin'den Köy Okullarına Destek

Manken Şevval Şahin, Çarşı Kadın grubunun köy okullarına yardım kampanyasına destek verdi. Şahin, kampanyaya 250 adet kitap bağışladı. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Snob Magazin) -

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, önceki gün Beşiktaş Jimnastik Kulübünün kadın taraftar grubu 'Çarşı Kadın'ın Akatlar'daki deposuna gitti.

Çarşı Kadın grubunun köy okullarına yardım kampanyasına destek olan Şahin, 250 kitap bağışladı.

Şahin "Uzun zamandır böyle bir oluşumun içinde olmak istiyordum. Çarşı'nın kampanyası da benim için çok doğru bir adres oldu. Bende artık Çarşı kadın grubunun gönüllü elçisiyim." dedi.
Şevval Şahin'den Köy Okullarına Destek

Şevval Şahin'den Köy Okullarına Destek

Snob Magazin - Magazin

Şevval Şahin, Miss Turkey, Beşiktaş, Kitap, Magazin, Haberler

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