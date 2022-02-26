Şevval Şahin'den Köy Okullarına Destek

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Snob Magazin) -

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, önceki gün Beşiktaş Jimnastik Kulübünün kadın taraftar grubu 'Çarşı Kadın'ın Akatlar'daki deposuna gitti.

Çarşı Kadın grubunun köy okullarına yardım kampanyasına destek olan Şahin, 250 kitap bağışladı.

Şahin "Uzun zamandır böyle bir oluşumun içinde olmak istiyordum. Çarşı'nın kampanyası da benim için çok doğru bir adres oldu. Bende artık Çarşı kadın grubunun gönüllü elçisiyim." dedi.