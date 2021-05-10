Şevval orucu ne zaman tutulur 2021? Şevval ayı orucu ne zaman başlayacak, faziletleri nedir?

Şevval orucu ne zaman tutulur 2021 Ramazan ayının bitmesine yakın merak ediliyor. Ramazan ayından sonraki ay olan Şevval ayı, islam dünyası için önemli ay olarak bilinir. Peki, Şevval orucu ne zaman tutulur 2021? Şevval ayı orucu ne zaman başlayacak, faziletleri nedir? Şevval orucu nedir? Şevval ayı önemi nedir?

Şevval ayı, Ramazan ayı sonrasında gelen aydır. Şevval orucu nedir? Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval ayı önemi nedir? Şevval ayı ile ilgili tüm bilgiler haberimizde.

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR 2021?

Şevval ayı orucu için şevval ayının başlaması gerekir. Bu orucu tutmak için Kurban ya da Ramazan Bayramı döneminden sonra uygun görülmemektedir.

Çünkü şevval ayı, Ramazan Bayramı'nın 1. günü başlar.

Ancak bayramın 1. günü oruç tutulmaz. Şevval oruçları için bayramın ilk günü geçmelidir.

Her sene Hicri takvimin 10. ayında şevval ayı başlar ve oruç tutmak isteyenler niyetlenip oruca başlar.

Şevval orucunu tutmak için 6 gün oruç yeterlidir. 6 günü peşpeşe tutmak zorunluluğu yoktur.

Şevval ayı içinde 6 günü aralıklı şekilde tutabilirsiniz.

13 Mayıs 2021 tarihinde başlayan şevval ayı içinde tutacağınız 6 günlük orucu 10 Haziran 2021 tarihine kadar bitirebilirsiniz.

Şevval orucu, ramazan ayı orucu gibi farz değildir. Ancak sünnet olan şevval orucunun sevabı da büyüktür.

ŞEVVAL ORUCU NEDİR?

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422). Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

ŞEVVAL ORUCU FAZİLETİ

Şevval ayında tutulan şevval orucunun kazandıracağı sevap neredeyse 1 sene içinde yapılan iyiliklerle eştir. Bu orucun fazileti büyüktür. Şevval orucu ve ayı hakkında hadis ve ayetler, bu ayın ne kadar bereketli ve hayırlı olduğunu tekrarkanıtlar. Bu orucu tutanların işlediği sevap, onun için büyük bir erdemdir.

"Ramazandan sonra şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur." Taberani

"Ramazan orucuyla şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır." İbni Mace

"Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur." İbni Huzeyme

"Ramazân-ı şerîf ayında oruç tutup, ardından Şevvâl ayından da altı gün daha oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi olur." Hadîs-i şerîf-Müslim

"Ramazân-ı şerîf ayında orucunu tutup, ardından Şevvâl ayında altı gün daha oruç tutan, günâhlardan, anadan doğduğu gün gibi sıyrılır, kurtulur." Hadîs-i şerîf-Taberânî

ŞEVVAL ORUCU NİYETİ NASIL EDİLİR?

Tıpkı ramazan orucu gibi sevabı büyük olan şevval orucu, niyet edildikten sonra başlar.

Şevval orucunu tutmak isteyenler, içinden geldiği gibi oruç tutmak için niyet edebilir.

Allah için, Allah rızası adına niyet ettikten sonra içinizden geçen hayırlı duaları okuyarak niyet edebilirsiniz.

Şevval ayı orucu nasıl tutulur diyenler öncelikle niyet etmeyi unutmamalıdır.

Eğer ramazan ayında tutamadığınız oruçların kazasını şevval ayında tutacaksanız; bunu niyetinizde belirtmelisiniz.

Din görevlilerine gelen sorulardan biri de şevval ayında tutulan oruç kazaya sayılır mı oluyor.

Ramazan orucunu tutamayanlar, Ramazan Bayramı ile başlayan şevval ayında kaza orucunu tutabilir.

Niyet ederken: "Niyet ettim Allah rızası için bugün şevval orucu tutmaya." denilebilir.

Kaza orucunun niyetinde mutlaka kaza orucu olduğunu dile getirmelisiniz.

ŞEVVAL ORUCU İLE İLGİLİ BİLGİLER!

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.