ŞEVVAL'İN SABAH NAMAZINA CAMİYE GİDİP HEDİYE OLARAK ALDIĞI BİSİKLETİ ÇALINDI

KONYA (DHA) - KONYA'da, Şevval Uygun'un (10) 40 gün sabah namazını kılmak için camiye gidip Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edilen bisikleti, kimliği belirlenemeyen 1 kişi tarafından site bahçesinden çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken minik Şevval, "O bisikleti emek vererek kendim aldım. Çalınmasından dolayı çok üzgünüm. İnşallah çalan ağabey geri getirir" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında 40 gün boyunca sabah namazına camiye giden çocuklara bisiklet hediye etti. Şevval Uygun da o dönem 40 gün sabah namazı için camiye gidip, büyükşehir belediyesinden hediye olarak bisiklet aldı. Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Ali Kuşçu Sokakta oturan Uygun ailesi, 21 Kasım Pazar günü, bir yakınlarının cenazesi için taziye ziyaretine gitti. Evlerine döndüklerinde Şevval'ın site bahçesinde park halinde duran bisikletinin yerinde olmadığı fark edildi. Bunun üzerine baba Mustafa Uygun, sitenin güvenlik kamera kayıtlarını inceleri. Görüntülerde site bahçesinde gelen elinde poşet olan kırmızı montlu bir kişi, önce park halindeki bisikletleri inceledi, ardından gözüne kestirdiği bisikleti rahat tavırla alıp hızla ayrıldığı belirlendi. Ardından aile polise şikayette bulundu.

'EMEK VEREREK ALDIM'

Bisikleti çalındığı için üzüntülü olduğunu belirten Şevval Uygun, "40 sabah namazı için camiye gittim ve belediye başkanımız bize çocukları bisiklet hediye etti. O bisikleti emek vererek kendim aldım. Çalınmasından dolayı çok üzgünüm. İnşallah çalan ağabey geri getirir. Başka bir bisiklette istemiyorum. Kendim aldığım için çok mutsuzum" diye konuştu.

'KIZIMA YENİ BİSİKLET ALMAMI KABUL ETMİYOR'

Aynı sitede 3 haftada bisiklet hırsızlığı gerçekleştiğini hatırlatan baba Mustafa Uygun, kızı Şevval'ın yeni bir bisiklet almasını da kabul etmediğini belirtti. Uygun, "Kızım 2018 yılında 40 gün sabah namazına gitmişti ve büyükşehir belediyesi de camiye giden çocuklara bisiklet hediye etmişti. Burada kızımın bir emeği var. Keşke bisikleti çalan kişi gelip bize para isteseydi, para verseydik. Sadece bisiklet çalınmadı. Küçük bir çocuğun hayalleri çalındı. Başka çocuklarında hayallerini çalınmasın. Bu kişi vicdanı rahat uyumak istiyorsa, gelip bisikleti geri bıraksın. Kızıma yeni bisiklet alayım, diyorum. Ama kabul etmiyor. 'O bisikleti kendim emek vererek aldım' diyor. O bisiklet kızım için çok değerliydi" dedi.

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