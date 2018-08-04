Sevmekder'in Kıraathane Sohbetleri Sürüyor

Sevgi Mektebi Derneği'nce (SEVMEKDER) düzenlenen Sevgi Mektebi Kıraathane sohbetleri devam ediyor.

Sevgi Mektebi Derneğinin Yaz Kampı talebelerine, ailelerine ve halka açık olarak düzenlediği Sevgi Mektebi Kıraathane Sohbetlerinin geçtiğimiz hafta Perşembe günü Yazar Hayati İnanç, bu hafta ki konuğu ise yazar-senarist ve yönetmen Ragıp Karadayı oldu. Yazar İnanç katıldığı programda divan edebiyatının seçkin örneklerini izleyicilere kendi ifadesiyle Türkçeye çevirerek anlattı. Karadayı ise kendisinin geri planda kalmak istediğini, yaptığı hizmetlerin ön planda olmasını düşündüğünü ve ilk defa böyle bir söyleşiye katıldığını ifade etti.

Tarihten ve Divan edebiyatından örnekler vererek gençlere ve çocuklara nasihatlerde bulunan Yazar İnanç, "Hayatın her neresinde olursanız olun ileride hangi mesleği seçerseniz seçin mutlaka kültürümüzü, edebiyatımızı, tarihimizi ve dinimizi doğru kaynaklardan öğrenin" dedi. İnanç program sonrası dernek tarafından gençlere ve çocuklara hediye edilen kitaplarını imzaladı. İnanç Sevenleri ile Orhan Camii bahçesinde çay sohbetinden sonra Sakarya'dan ayrıldı.

Ragıp Karadayı'nın katılımıyla gerçekleşen program ise; Karadayı'nın yapımcılığını, koordinatörlüğünü, senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı Evliya Filmleri ve aile filmlerinden örnekler sunularak başladı. Bu filmlerle izleyiciler doksanlı yılları hatırlayarak hüzünlendi. Moderatörlüğünü Sakarya Üniversitesi Öğretim görevlisi Mehmet Emin Mısır tarafından yapılan programda Karadayı kendisinin geri planda kalmak istediğini, yaptığı hizmetlerin ön planda olmasını düşündüğünü ve ilk defa böyle bir söyleşiye katıldığını ifade etti. Film setlerinde Yeşilçam artistleri ile yaşanmış maneviyat dolu hatıraları anlattı. Bazı Yeşilçam artistlerinin bu filmler ile nasıl hidayete kavuştuğunu ve hayatlarının nasıl tamamen değiştiğini belirtti. Ayrıca çekilen evliya filmlerinin halka yansıması yönünde yine bazı örnekler sundu.

Program sonrasında yazar Karadayı, dernek tarafından gençlere ve çocuklara hediye edilen kitapları imzaladı. Derneğin yaz etkinliği, 9 Ağustos Perşembe günü çizgi romancı Muammer Erkul'un katılacağı söyleşi ve yaz kampı veda programı ile sona erecek. - SAKARYA