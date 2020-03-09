Şevket Kazan hayatını kaybetti Şevket Kazan hayatını kaybetti Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Şevket Kazan hayatını kaybetti

ANKARA - Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

7 Aralık 1933'te Sakarya'da dünyaya gelen Şevket Kazan, 1973'te Milli Selamet Partisinden Kocaeli Milletvekili seçildi ve o yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet Bakanı oldu. 1976'da 1. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma Bakanı olarak görev yapan Kazan, 1991'de Refah Partisi'nden milletvekili oldu ve 1996'da kurulan Refahyol hükumetinde de bir kez daha Adalet Bakanlığı yaptı.

Kaynak: İHA