11.10.2019 17:00

2014 yılında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Sındırgı Belediye Başkan yardımcısı Şevket Barkır bugün mezarı başında anıldı.



Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaparken aracı ile trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Şevket Barkır mezarı başında anıldı. Barkır'ın kabri başında bir konuşma yapan Başkan Ekrem Yavaş, "Ölüm hepimiz için var. Ama insan yaşamak istiyor. Bu da bir gerçek. Onun için insanlar hayattayken birbirlerinin kıymetini bilmeli. İnsanların saygısı sevgisi daim olmalı. Yaşarken ahirete de hazırlananlardan olmalıyız. 5 yıl önce kaybettiğimiz ve Kocaköprüye giden yolda olan kazada Şevket kardeşim maalesef hayatını kaybetti. O acıların tekrarlanmaması için Bu gün o yol artık duble oldu. Hayattayken bize sevgiyi aşılayan, herkese iyilik eden ve güzel anılar bırakan kardeşimizdi. Bugün mezarı başında ilçe başkanlarımız ve belediye personelimizle kabri başındayız. Dualar ettik. Rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun inşallah. Adını ve iyiliklerini de yaptığımız çalışmalarda yaşatıyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin" şeklinde konuştu.



Mezarı başında Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Şevket Barkır dualarla anıldı. Heyet daha sonra ilçe mezarlığında kabri bulunan AK Parti eski yönetim kurulu üyelerinden Hasbi Buğday ve Ahmet Say'ın da kabirlerini ziyaret etti.



Anma törenine Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Cemil Atla, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı İsmail Tavşanoğlu, Belediye başkan yardımcısı Çağrı Çağatay Çavdar, Belediye meclis üyeleri, Muhtarlar derneği Başkanı Erol karanfil ve muhtarların yanı sıra birim amirleri, belediye personeli katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA