Sevimli dostumuz sırt yatıp karnını açınca bize ne anlatmak istiyor? İşte cevabı

Hayvanlar aleminin en ilginç canlılarından olan kedilerin davranışlarını anlamak bir hayli zor olabiliyor. Kimi zaman aşırı şirin ve sevimli davranırken kimi zaman bir kaplana dönüşebiliyorlar. Peki, sırtüstü uzanmaları ya da kuyruklarını kıvırmaları ne anlama geliyor? İşte cevabı.

Kediler, hayvanlar alemi arasında en ilgi çekici canlılardan. Hareket ve davranışlarının anlamı, başına buyruk hallerinden dolayı halen bizim için gizemini korumakta.

Aslında kuyruklarının duruşundan, yemek yiyiş şekillerine kadar yaptıkları her hareketin bir davranışı var. İşte kediler hakkında bilinmeyenler.