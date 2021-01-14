Sevim Gözay kimdir, neden vefat etti? Sevim Gözay hastalığı neydi? Hayatı ve biyografisi
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Sevim Gözay kimdir, neden vefat etti? Sevim Gözay hastalığı neydi? Hayatı ve biyografisi

14.01.2021 13:36 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:39
Sevim Gözay kimdir, neden vefat etti? Sevim Gözay hastalığı neydi? Hayatı ve biyografisi

Gazeteci Sevim Gözay vefat etti. Hastalığı neydi, neden vefat etti araştırılan Sevim Gözay kimdir, nereli, mesleği neydi? Sevim Gözay hastalığı ne? Sevim Gözay'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler haberimizde.

Gazeteci Sevim Gözay 48 yaşında hayatını kaybetti. Biyografisi ve hayatı merak edilen Sevim Gözay kimdir?

SEVİM GÖZAY KİMDİR?

Sevim Gözay, 19 Aralık 1972 doğumludur. 1993 yılında girdiği medya sektöründe birçok yapımda kamera arkasında çalıştı. Kültür, yaşam ve medya alanlarında içerik üretiyor. Kanal D, TV8, CNN Türk, ATV, Show TV, Habertürk, Sky 360, TRT kanallarında yönetmenlik, sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yaptı.

Asistan olarak 'Dr. Stress', 'Canlan Biraz', yardımcı yönetmen ve yönetmen olarak 'Sabah Şekerleri', 'Hi-Fi', 'Netiket', yönetmen-seslendiren olarak 'İstanbulART', sunucu-editör olarak 'Şehrin Rengi', 'Dizikolik', 'Bazıları Sıcak Sever' ve 'Artist' programlarını ekrana taşıdı.

Kanal D, TV8, CNN Türk, ATV, Show TV, Habertürk, Sky 360, TRT kanallarında yönetmenlik, sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yapan Sevim Gözay, 2001 ve 2002 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kültür-Sanat Televizyon Başarı Ödülü'ne lâyık görüldü.

SEVİM GÖZAY HASTALIĞI NEYDİ?

Gazeteci Sevim Gözay 48 yaşında hayatını kaybetti. Sevim Gözay lenf kanseri tedavisi görüyordu. Sevim Gözay'ın, bu sabah saat 07.30'da İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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