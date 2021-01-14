Sevim Gözay kimdir, neden vefat etti? Sevim Gözay hastalığı neydi? Hayatı ve biyografisi

Gazeteci Sevim Gözay vefat etti. Hastalığı neydi, neden vefat etti araştırılan Sevim Gözay kimdir, nereli, mesleği neydi? Sevim Gözay hastalığı ne? Sevim Gözay'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler haberimizde.