Sevilen YouTuber Mertcan Bahar, bir ayda kazandığı en yüksek miktarı söyledi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Yayınladığı videolarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan YouTuber Mertcan Bahar, Haberler.com stüdyosuna konuk oldu. Video çekmeye başladığı süreçten bahseden fenomen, YouTube'da kazandığı en yüksek miktarı da açıkladı.
YouTuber Mertcan Bahar, Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Küçüklükten başladığı YouTube macerasını ve eğlenceli içeriklerini anlatan YouTuber, bu zamana kadar yediği linçleri ve yaşadığı sorunları da anlattı.
Mertcan Bahar, Melis Yaşar'ın "Baban gerçekten seni dövüyor muydu?", "İlk YouTube kanalına ne oldu?", "Takipçi sayın sence yeterli mi?" ve "Bu zamana kadar aldığın en pahalı şey ne?" sorularına da tüm samimiyetiyle cevap verdi.
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