Sevilen YouTuber Faruk Polat, TikTok'ta yayın yapanlara ateş püskürdü: Canlı yayında dilencilik yapıyorlar

Sokak röportajları ve kendine has tarzı ile seyirciye kendini sevdiren YouTuber Faruk Polat Haberler.com stüdyosunda Dicle Doğan'ın konuğu oldu. Sosyal medyada samimiyetinden dolayı izlendiğini ve kendine has bir kitlesinin olduğunu söyleyen Polat, TikTok fenomenleri hakkında da konuştu.

"TİKTOK'TA DİLENCİLİK YAPIYORLAR"

"Üretken biri olduğunu söyleyebilir misin?" sorusu üzerine konuşan Polat, "Amacımız biraz nostalji yaşatabilmek. Tüketim artık çok kolay hale geldi. Tabi ki platformları eleştirecek değilim sonuçta biz de oradan ekmek yiyoruz. TikTok'ta farklı edit teknikleri var. Kendini pazarlama yöntemleri haricinde dilencilik yapanlar var. İnanılır gibi değil. Canlı yayın açıp 'para para para' diyorlar. Sokakta eli ayağı tutan insanlara git çalış diyenler de bizdik. Bunu sosyal medyaya dökmüşler. Hayretler içindeyim. Bu insanlar para kazanıyorlar. Bu bana çok saçma geliyor. Bunun nesi mantıklı olabilir? Bunlardan her zaman uzak durduk. Ne muziplikle ne de ciddiyette çizgimizin dışına çıkmadık" dedi.

"BİZİ İZLEYENLER BAĞRINA BASTI"

Sokak röportajları yaparken çok güzel tepkiler aldığını söyleyen Faruk Polat, "İnsanlarımız bizi severek izliyor. Türkiye'nin dünyanın her yerine gitmek istiyorum. Bizi izleyen insanlar bağrına bastı. Aklı selim bir kitleye sahibiz. Daha çocukların kalbini fethedemedik. O da bizim eksiğimiz ama çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın tehlikeli bir yere doğru gittiğini belirten fenomen, çocukları da dikkatli olmaları konusunda uyardı.

