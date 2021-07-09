Sevilen oyuncudan samimi sözler: Onu görünce biraz korktum
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Sevilen oyuncudan samimi sözler: Onu görünce biraz korktum

Sevilen oyuncudan samimi sözler: Onu görünce biraz korktum
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyunculuk kariyerleri hızla yükselen, yıldızları gün geçtikçe daha da parlayan, sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan, attıkları her adım merak edilen iki isim Hakan Gence'nin sorularını samimiyetle cevapladı.

Oyunculuk kariyerleri hızla yükselen, yıldızları gün geçtikçe daha da parlayan, sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan, attıkları her adım merak edilen iki isim Hakan Gence'nin sorularını samimiyetle cevapladı.

Kaynak: Hürriyet

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