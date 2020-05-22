SEVİLEN DOKTOR KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ AVCILAR Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde 10 yılı aşkın süreden bu yana görev yapan genel Dr. Uğur Ertuğrul, koronovirüs nedeniyle hayatını kaybettiAvcılar'daki hastanede uzun süreden bu yana görev yapan ve çok sayıda başarılı cerrahi müdahaleye imza atan Dr.

AVCILAR Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde 10 yılı aşkın süreden bu yana görev yapan genel Dr. Uğur Ertuğrul, koronovirüs nedeniyle hayatını kaybetti Avcılar'daki hastanede uzun süreden bu yana görev yapan ve çok sayıda başarılı cerrahi müdahaleye imza atan Dr. Uğur Ertuğrul'a, 13 Nisan'da yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tanı konulmasının 1 hafta sonra durumu kötüleşinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ertuğrul bu sabah hayatını kaybetti. 2 çocuk babası 60 yaşındaki Dr. Uğur Ertuğrul'un cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor. Kaynak: DHA