Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
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Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı

Güzel oyuncu Eda Ece, 30. yaş gününü erkek arkadaşı Buğrahan Tuncer ve yakın arkadaşlarıyla mavi turda kutluyor. Ece, önceki gün siyah bikinisiyle görüntülendi.

23.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:51

Koronavirüs salgını nedeniyle dizi çekimleri durdurulan Eda Ece, normalleşme sürecinin başlamasıyla soluğu Bodrum'da aldı. Yeni yaşını da dostlarıyla kutlayan Eda Ece, siyah bikinisiyle görüntülendi.

NESRİN VE ŞEVVAL'DEN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Bodrum'da tatil yapan Eda Ece, 30'uncu yaş gününde Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade'nin renkli sürpriziyle karşılaştı. İki ünlü oyuncu, ellerinde balonlarla bir anda karşısına çıktıkları Ece'yi çok mutlu etti. Eda Ece ikiliyle fotoğraflarını sosyal medyada "Onları karşımda görünce gözlerim doldu" notuyla paylaştı.

Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı

DENİZİN VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDI

Posta'da yer alan habere göre: Eda Ece ertesi gün de sevgilisi Buğrahan Tuncer ve arkadaşlarıyla tekneye binip denize açıldı. Yeni yaş kutlamasına teknede devam eden güzel oyuncu, yakınlarıyla keyifli bir gün geçirdi. Cennet Koyu'na demirlenen tekneden sık sık suya atlayan Eda Ece, bol bol yüzüp güneşlendi.

Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Haber Yorumları (1)
MELEK: 30yaşındayımdiyor vücudunun heryeri sünmüş saçı dökülmüş yazık
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