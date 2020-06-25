Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
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Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi

Haklarında sürekli ayrılık iddiaları çıkan Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın, Bodrum'da görüntülendi. Teknede sevgilisiyle sarmaş dolaş olan Ulusoy'un aldığı kilolar ve uzattı saçı sakalı dikkat çekti.

25.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:33

Karantina sürecinde sık sık haklarında ayrılık haberleri çıkan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın yasakların kalkmasıyla soluğu Bodrum'da aldı. Teknede keyif yaparken görüntülenen çiftin mutlulukları da gözlerinden okundu.

BAŞ BAŞA BALIK TUTTULAR

Magazin Burada tarafından görüntülenen Ulusoy'un aldığı kilolar ve uzattığı saç sakalı herkesi şaşırttı. Çağatay Ulusoy'un bota binip balık tutmaya hazırlanırken sevgilisini de yanında çağırdığı görüldü. Birlikte balık tutmak için teknenin ön tarafında geçen çiftin kısa bir gerginlik yaşadı ancak hemen barıştı. İkiliden bazen Çağatay Ulusoy, bazen de Duygu Sarışın olta başına geçip balık tuttu. Ancak Ulusoy, tuttuğu balıkları tekrar denize attı.

ÖPMELERE DOYAMADI

Teknelerinde bol bol güzel vakit geçiren çift, birbirleriyle şakalaşıp aşk tazeledi. Teknedeki diğer arkadaşlarıyla oyun oynayan ikili, sık sık birbirine sarılıp öpücüklere boğdu. Birbirlerine sıkı sıkıya sarılan çift, aşklarıyla hem düşman çatlattı hem de ayrılık haberlerinin ne kadar asılsız olduğunu bir kez daha gösterdi.

Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Haber Yorumları (7)
BURHAN ÖZTÜRK: Cenab-u Allah teraziye koydugu biz insanlari, iste böyle siniyor. Kimimizi Zengin sifatiyla, kimimizi söhret sifatiyla, kimimizi fakir sifatiyla. Bu yanindaki sevgilisi icinde gecerli, Sevgilisi degilde karisi olsaydi acaba böyle yaparmiydi??. Allah islah etsin.
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NEDİM: Adam çukurda oynadı yetmiyomu azda kendine zaman ayırsın
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SDFG: dönem dizisinde oynıycak siz duymadınız mı !!!
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