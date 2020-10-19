Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı
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Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı

19.10.2020 15:28 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:03

Dün sevgilisi Maxim Can Muaf ile sarmaş dolaş pozlarını paylaştığı için eleştirilen fenomen Duygu Özaslan, yeni paylaşımda kötü yorumları tiye aldı.

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan Duygu Özaslan, dün bir süredir aşk yaşadığı basketbolcu Maxim Can Mutaf'ın elini kalçalarına koyduğu pozları paylaştı. Çiftin bu pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

BASKETBOL TOPU KOYDU

Kısa sürede gündem olan pozlarına gelen yorumları tiye alan Özaslan, sevgilisinin elini koyduğu kalçalarına basketbol topu emojisi yerleştirdi.

Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı

İLAN-I AŞK ETMİŞTİ

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Özaslan, geçtiğimiz gün sevgilisine ilan-ı aşk etmişti. Fenomen yaptığı paylaşımına, "Körkütük aşık olmak ne güzel bir hismiş ya bu tweetin hatırına Türkçe klavye kullandım" notunu eklemişti.

İşte Duygu Özaslan ve sevgilisinin çok konuşulan pozları...

Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı
Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı
Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı
Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı
Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı

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Haber Yorumları (4)
AFYONLU: 3 LİRA BİLE VERMEM
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GÜZEEEL: iyi güzel hoş aman ne hoş ne hoş
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PANKER MAHMUT: adamda top tutma takıntısı oluşmuş. . !
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500
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