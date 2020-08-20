Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
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Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu

Dün sevgilisi Kaan Yıldırım'la olan fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce "Asla aşığım demeyeceğim, asla sevgilimle fotoğrafımı paylaşmayacağım" dediği videosu yeniden gündem oldu.

20.08.2020 10:03 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:26

Ünlü şarkıcı Hadise, dün gözlerden uzak aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la fotoğrafını paylaşarak birlikteliğini ilan etti. Şarkıcının bu hamlesinden sonra aylar önce verdiği bir röportaj gündem oldu.

"SEVGİLİMİ ASLA PAYLAŞMAYACAĞIM, TAKİP ETMEYECEĞİM"

Dün aşka gelerek sevgilisinin elini tuttuğu bir anın fotoğrafını paylaşan Hadise, "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..." notunu yazdı. Hadise'nin fotoğrafının ardından 9 ay önce bir röportajında "Aşığım arkadaşlar birisi var hayatımda hiç demedim, demeyeceğim de. Instagram'da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım. Ben öyle bir insan değilim" demesi yeniden gündem oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Hadise'nin bu videosunu yeniden paylaşarak "Büyük lokma ye büyük söz söyleme" yorumunu yaptı.

Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
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