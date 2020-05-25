Sevgilisiyle evdeyken fenalaşan Sibel'in ölümünde uyuşturucu iddiası
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Sevgilisiyle evdeyken fenalaşan Sibel'in ölümünde uyuşturucu iddiası

Denizli'de erkek arkadaşının evine giden astım hastası 30 yaşındaki Sibel K., burada alkol alıp uyuşturucu madde kullandı. Bir süre sonra fenalaşan ve apar topar hastaneye kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sevgilisiyle evdeyken fenalaşan Sibel'in ölümünde uyuşturucu iddiası
25.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:29

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, evde erkek arkadaşıyla birlikte alkol alıp, uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen Sibel K. (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Astım hastası olduğu öğrenilen Sibel K.'nin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı belirtildi.

BİRLİKTE ALKOL ALIP KOKAİN VE ESRAR KULLANDILAR

Sanat tarihi mezunu olan Sibel K., iddiaya göre, dün erkek arkadaşı Mehmet Yasin E.'nin Kınıklı Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili, burada birlikte alkol alıp, kokain ve esrar kullandı. Bir süre sonra Sibel K., rahatsızlanınca Mehmet Yasin E. de sağlık ekibi çağırdı. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Sibel K.'nin bu sabah ateşi yükselip, kalbi durdu. Duran kalp, doktorların tüm müdahalesine rağmen tekrar çalıştırılamadı. Sibel K.'nin ölümü şüpheli bulununca savcılık soruşturma başlattı. Astım hastası olduğu öğrenilen Sibel K.'nin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Sevgilisiyle evdeyken fenalaşan Sibel'in ölümünde uyuşturucu iddiası

ERKEK ARKADAŞI İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI

Polis, kız arkadaşının ölümünün ardından Mehmet Yasin E.'yi gözaltına aldı. Mehmet Yasin E., ifadesinde, kız arkadaşının içki ile birlikte kokain ve esrar kullandığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yasin E., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis, Mehmet Yasin E.'ye uyuşturucu maddeleri sattığı belirlenen 1 kişiyi de gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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