Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti
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Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti

Hindistan'da 29 yaşındaki televizyon sunucusu Chandana, sevgilisinin evlenmekten vazgeçmesinin ardından intihar etti. İntiharın ardından bir video bırakan sunucu sevgilisine seslenerek, "Eğer ölürsem kendini daha iyi hissedeceğini söylemiştin" dedi.

03.06.2020 23:43 | Son Güncelleme: 04.06.2020 00:00

Deccan Herald gazetesinin aktardığına göre 29 yaşındaki Chandana adındaki televizyon sunucusu, sevgilisinin evlenmekten vazgeçmesinden sonra intihar etti.

Habere göre Chandana kendisini zehirlemeden önce çektiği videoyu ailesine, erkek arkadaşı Dinesh'e ile birkaç arkadaşına gönderdi ve kendisini intihara iten şeyin arkadaşı ile yaşadığı ilişki olduğunu anlattı. Dinesh'e hitap eden Chandana, "Eğer ölürsem kendini daha iyi hissedeceğini söylemiştin" ifadelerini kullandı.

SUNUCU HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Chandana'nın gönderdiği videoyu gören ailesi komşuları ile irtibata geçti ve durumunu kontrol etmelerini istedi. Acilen hastaneye kaldırılan Chandana doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

SON AYLARDA GÖRÜŞMEKTEN KAÇINMIŞ

Gazeteye konuşan Chandana'nın babası, gençlerin yaklaşık 5 yıldır birlikte olduklarını, Dinesh'in kızıyla evleneceğine söz verdiğini ve her iki ailenin de ilişkilerini bildiğini anlattı. Ancak son aylarda Dinesh, Chandana ile görüşmekten kaçınmaya başladı ve kendisi ile evlenmeyeceğini söyledi, ailesi ise genç kıza onu başka biriyle evlendireceklerini belirtti.

Olayın üzerine polis, Dinesh ve ailesi hakkında 'intihara teşvik' davası açtı ve yakalanmaları için arama ekibi oluşturdu.

Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti
Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti
Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti
Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti
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