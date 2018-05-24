Sevgilisinin Çayına Gizlice Ertesi Gün Hapı Atan Doktor Hapsi Boyladı
ABD'li doktor, hamile kalan sevgilisine gizlice normalin 4 katı ertesi gün hapı içirdi. Rahatsızlanan kadın bebeğini düşürürken doktora hapis yolu gözüktü.
Pakistan asıllı ABD'li doktor Sikander İmran, kız arkadaşı Brooke Fiske'nin hamile olduğunu öğrenince dehşet verici bir yola başvurdu. Doktor İmran, 17 haftalık hamile Brooke Fiske'nin çayına, tavsiye edilenden 4 kat fazla ertesi gün hapı' attı.
RAHATSIZLANIP BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ
Cinsel ilişki sonrası hamileliği önlemek için kullanılan haplardan ciddi bir doz alan Fiske, kısa sürede rahatsızlanıp bebeğini düşürdü.
3 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Olay ortaya çıkınca Sikander Imran 3 yıl hapse çarptırıldı.
YORUMLAR (14)
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reisinizin dilini kopardılar, konuşabilmesi için sadece bir kaç saatliğine doları düşürebilmek için, ekonomiyi iyice baltaladılar, çünkü reisiniz konuştuğunda sadece şöyle kalkındık, böyle zengin olduk, başka bir lafı yok. yakında ağzını bile açamayacak çünkü kalkındık zengin olduk lafı edecek bir durum hiiç olmayacak ohh. . sizede sıra gelecek sizede küçük hırsızlarCevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
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sadece dolara değil altınada el atın cumhurıyet altını uctu gıttı altınla borcu olan ben gıbı ne yapsın. . tabıı coğunun yastık altında veya karılarının kollarında altını var o yuzden garıbanı dusunen olmaz. . haberlerde hıc bu konuda haber yok bıraz elınızı vıcdanınıza koyun. . dolar 1 ayda 1. 5 tl artmıs altın bır ayda 40 tl artış bu kadarda devlet buyuklerı turkıyeye yabancılasmasın. .Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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geçen yıl da okumuştum aynı haberi. . haber mi bulamadınız?Cevap Yaz 44 19 Yayından Kaldır
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İDAM ŞARTCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Yeni bir cinayet silahıCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır