Sevgilisini hastanelik eden oyuncu Volga Sorgu kimdir?

Oyuncu Volga Sorgu magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddianın içinde yer aldı. Sorgu'nun sevgilisini döverek hastanelik ettiği söylenirken internette Volga Sorgu kimdir aramaları yapılmaya başladı. Peki oyuncu Volga Sorgu kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

VOLGA SORGU KİMDİR?

Volga Sorgu, 28 Ocak 1981 tarihinde doğdu. Sorgu, Tunceli Ovacık'ta öğretmen bir baba ile ev hanımı bir annenin 3 çocuğundan ortancasıdır. Tam adı Volga Hüseyin Sorgu Tekinoğlu olan oyuncu, ilkokulu Ovacık'ta okudu. Tunceli Anadolu Lisesi sınavlarını kazanınca 11 yaşında Tunceli merkeze gelerek ortaokulu ve liseyi yedi sene yatılı okudu.

Lisede okurken lisanslı futbol oynadı ve maraton koşuculuğu yaptı. Kuzeninin kahvehanesinde çay dağıtan Sorgu, üniversiteyi okumak için İstanbul'a gitti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Okul projeleri için oynadığı kısa filmler dışında, 2002 yılında "Sır Çocukları" isimli filmle ilk set tecrübesini edindi.

Volga Sorgu, 2008 yılında yönetmenliğini Aydın Bulut'un yaptığı "Başka Semtin Çocukları" adlı sinema filminde Mehmet Ali Nuroğlu, İsmail Hacıoğlu, Ertan Saban, Eyşan Özhim, Bülent İnal, Avni Yalçın ile birlikte rol aldı. Volga Sorgu bu filmdeki rolü ile 45. Antalya Film Şenliği - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Yine 2008 yılında çekilen "Kara Köpekler Havlarken" adlı sinema filmindeki rolü için 46. Antalya Film Şenliği - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

2011 yılında senaryosunu yazıp yönettiği "Kaledeki Yalnızlık" adlı sinema filminde başrollerde Özlem Tekin, Numan Çakır, Erkan Can, Ümit Karan ve Tolga Sarıtaş yer aldı.

2013 yılında "Tatar Ramazan" adlı dizide Bülent İnal, Burak Yamantürk, Burcu Kara, Özge Özpirinçci ve Umut Karadağ ile birlikte oynadı.

ÖDÜLLERİ

2011 - 2.Malatya Uluslararası Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu (Mar)

2010 - 21.Ankara Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kara Köpekler Havlarken)

2008 - 45.Antalya Film Şenliği - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Başka Semtin Çocukları)

2009 - 46.Antalya Film Şenliği - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kara Köpekler Havlarken)

2007 - 12.Sadri Alışık Ödülleri - Umut Veren Genç Oyuncu (Barda)

2002 - 14. Ankara Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Sır Çocukları)

YÖNETMEN VE SENARİST OLDUĞU FİLMLER

2011 - Kaledeki Yalnızlık (Sinema Filmi)

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2013 - Yol Ayrımı: Hadi Baba Gene Yap (Sinema Filmi)

2013 - Before Snowfall (Karwan) (Sinema Filmi)

2013 - Tatar Ramazan (TV Dizisi)

2012 - Veda (Macit) (TV Dizisi)

2012 - Evim Sensin (Sinema Filmi)

2012 - Bu Son Olsun (Cevat) (Sinema Filmi)

2012 - Bahar İsyancıdır (Ali) (Sinema Filmi)

2011 - Yalan Dünya (TV Dizisi)

2011 - Nolya (Arif) (Kısa Film) 2011

2011 - Kir (Sinema Filmi) 2011

2010 - Unutma Beni İstanbul (Sinema Filmi)

2010 - Mar (Yılmaz) (Sinema Filmi)

2010 - Kızım Nerede (TV Dizisi)

2010 - Kırık Midyeler (Musa) (Sinema Filmi)

2010 - 72. Koğuş (Tavukçu) (Sinema Filmi)

2008 - The Treasure of Ugarit (TV Dizisi)

2008 - Limon Ağacı (TV Dizisi)

2008 - Kelebek (Abi) (Sinema Filmi)

2008 - Kara Köpekler Havlarken (Çaça Celal) (Sinema Filmi)

2008 - Jack Hunter and the Quest for Akhenatens Tomb (TV Dizisi)

2008 - Gitmek: Benim Marlon ve Brandom (Sah Havan) (Sinema Filmi)

2008 - Gazi (Cemil) (TV Dizisi)

2008 - Fırtına (V.K.) (Sinema Filmi)

2008 - Başka Semtin Çocukları (İsmail) (Sinema Filmi)

2007 - Zincirbozan (Asaf) (Sinema Filmi)

2007 - Yersiz Yurtsuz (Kazım) (TV Dizisi)

2006 - Kader (Bekir'in Arkadaşı) (Sinema Filmi)

2006 - Gözyaşı Çetesi (Recep) (TV Dizisi)

2006 - Barda (Çırak) (Sinema Filmi)

2006 - Azap Yolu (TV Dizisi)

2005 - Çapkın (Katil Fikret) (TV Dizisi)

2005 - Gümüş (TV Dizisi)

2004 - Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Muharrem) (TV Dizisi)

2004 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2004 - Anlatsam Roman Olur (TV Dizisi)

2003 - Çaylak (TV Dizisi)

2003 - Kampüsistan (Deli) (TV Dizisi)

2003 - Estağfurullah Yokuşu (Tarkan) (TV Dizisi)

2003 - Bir İstanbul Masalı (Tinerci) (TV Dizisi)

2002 - Sır Çocukları (Antepli) (Sinema Filmi)