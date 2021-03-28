Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti

Muğla'da bir şahsın sevgilisi olduğu öğrenilen genç kadına uyguladığı şiddet kameralara yansıdı. Genç kadını yumrukladıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam eden saldırganı izleyenler, şahsın tutuklanması için çağrı yaptı.

Marmaris ilçesinde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde isminin Engin C. olduğu bildirilen erkeğin, sevgilisi olan bir genç kadına şiddet uyguladığı görülüyor.

YÜZÜNE BİR ŞEYLER FIRLATIYOR

Sabah'ın haberine göre, görüntülerde yemek yedikleri sırada Engin C.'nin genç kadının yüzüne bir şeyler fırlattığı ardından ise vurmaya başladığı görülüyor. Devamında ise Engin C. genç kadına bağırarak genç kıza bir şeyler söylerken genç kadının kendisini korumaya çalıştığı görüntülere yansıdı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Genç kadını darbettikten sonra saldırganın yemek yediği görüntüleri izleyen pek çok kullanıcı videoyu paylaşarak kadına şiddetin son bulmasını isterken Engin C.'nin ise tutuklanması yönünde paylaşım yaptı.