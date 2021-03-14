Sevgilisine yan baktığı gerekçesiyle Afgan genci sokak ortasında bıçakladı
Denizli'de Onur T. adlı genç adam, kız arkadaşına yan gözle baktığı gerekçesiyle Afganistan uyruklu şahsı bıçakladı yaraladı. Olayın ardından kaçan alkollü sevgililer, yakalanarak gözaltına alınırken, ikilinin ayakta bile durmakta güçlük çektikleri görüldü.
Denizli'de bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, Fesleğen Mahallesi 1040 Sokak'ta yürüyen Onur T. yanındaki kız arkadaşı Canan B.'ye yan gözle baktığını ileri sürdüğü Afganistan uyruklu Amir G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur T. Amir G.'yi yanındaki bıçakla kolundan ve bacağından yaraladı.
SUÇ ALETİYLE YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Amir G. tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Onur T. ve kız arkadaşı Canan B. kısa süre içinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Alkollü oldukları belirtilen ve ayakta durmakta güçlük çeken Onur T. ve Canan B. kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.