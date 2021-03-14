Sevgilisine yan baktığı gerekçesiyle Afgan genci sokak ortasında bıçakladı

Tuhaf! Kampüste evlilik teklif eden kız öğrenci ve erkek arkadaşı, üniversiteden atıldı

Günün en iğrenç haberi! Durumu fark eden gençler adım adım takip edip yakaladı

Denizli'de bugün saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, Fesleğen Mahallesi 1040 Sokak'ta yürüyen Onur T. yanındaki kız arkadaşı Canan B.'ye yan gözle baktığını ileri sürdüğü Afganistan uyruklu Amir G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur T. Amir G.'yi yanındaki bıçakla kolundan ve bacağından yaraladı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Amir G. tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Onur T. ve kız arkadaşı Canan B. kısa süre içinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Alkollü oldukları belirtilen ve ayakta durmakta güçlük çeken Onur T. ve Canan B. kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.