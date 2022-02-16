Sevgilisinden Ayrıldı! Şok Sözler Sarf Etti...

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; usta oyuncu Hazım Körmükçügeçen ağustos ayından beri sevgili olduğu meslektaşı Damla Cercişoğlu'ndan ayrıldı. İkili son olarak beraber "Aşk Kiloyla Tartılmaz" adlı oyunda sahne alıyordu.

İki taraf kıskançlık kavgası sonrası yollarını ayırdı. Damla Cercişoğlu'na çok öfkelenen Körmükçü oyunu bıraktı. Beraber yaşadığı evden de ayrılan Körmükçü önce "Hangisisin, sahtesiniz" yazdı, ardından da "Bu gece benim için başlamadan bitmiştir, çok yönüyle… Nokta" yazdı.

Cercişoğlu'nu sosyal medyadan engelleyen Körmükçü "Allah'ın sevgili kuluyum. Koruduğun için minnettarım" mesajını da yayınladı.

HAZIM KÖRMÜKÇÜ KİMDİR?

Hazım Körmükçü, 30 Ocak 1965 tarihinde dünyaya geldi. Tiyatrocu bir aileden gelen sanatçı, Darülbedayi'nin önemli oyuncularından Hazım Körmükçü'nün torunudur. Ayrıca kız kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'da oyuncu olarak görev almaya başladı. Çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında da görev almıştır. Ayrıca müzik çalışmaları da olan oyuncu bazı vurmalı çalgılara hakimliği ile de bilinir.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Yeter

Filinta

Kara Kutu

Osmanlı'da Derin Devlet

Ölümsüz Karanfiller

Dur Yolcu

Gizli Patron

Canım Anne

Kayıt Dışı

Vakayı Zaptiye

Alacakaranlık

Dedem Gofret ve Ben

Deli Divane

Kalbimi Kıra Kıra

İntizar

Mesela Dedik

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

Tutku

Mesela Dedik

Ölümüne Sevda

Ali

Adada Bir Sonbahar