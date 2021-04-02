Sevgilisi terk edince 6 ayda 81 kilo verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sevgilisi terk edince 6 ayda 81 kilo verdi

İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - Haberler | 3. Sayfa

Sevgilisi terk edince 6 ayda 81 kilo verdi -6 ayda 81 kilo veren gençten kilolu vatandaşlara tavsiye: "Kendileriyle barışık olabilirler ama hayat böyle daha güzel" Başakşehir'de kız arkadaşının kendisini terk etmesiyle hırs yapan 20 yaşındaki genç ameliyat olmadan 6 ayda 164 kilodan 83...

Sevgilisi terk edince 6 ayda 81 kilo verdi

-6 ayda 81 kilo veren gençten kilolu vatandaşlara tavsiye: "Kendileriyle barışık olabilirler ama hayat böyle daha güzel"

İSTANBUL - Başakşehir'de kız arkadaşının kendisini terk etmesiyle hırs yapan 20 yaşındaki genç ameliyat olmadan 6 ayda 164 kilodan 83 kiloya düşerek toplam 81 kilo verdi.

Başakşehir'de yaşayan 20 yaşındaki genç Emirhan Öztürk, 6 ay önce kız arkadaşı tarafından fazla kiloları nedeniyle terk edildi. Bunun üzerine Öztürk 6 ay boyunca günde ortalama 20 kilometre yürüyüp tek öğün beslenerek 141 kilodan 83 kiloya düştü. Profesyonel dövüşçü olmak isteyen Emirhan Öztürk, hayalinin UFC dövüşlerine olduğunu söyledi.

"164 kiloydum 6 ay içinde 83 kiloya düştüm"

Kız arkadaşının terk etmesi ve profesyonel dövüşçü olmak olduğunu ifade eden Öztürk, " 164 kiloydum 6 ay içinde 83 kiloya düştüm ameliyat falan olmadan doğal yollarla. Sürekli dışarıda fast food yiyordum sağlıksız olarak. Hareketsiz de kaldım pandemiden dolayı iyice kilo aldım. Sıkıntı oldu biraz. Kız arkadaşım tarafından ret edildim beğenmedi tartışmalar oldu. Bir de hayalim UFC dövüşlerine katılıp Avrupa'da Gökhan Saki gibi Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Bunun içinde çalışmalarım devam ediyor. Bir yerden destek almıyorum" dedi.

"Kendileriyle belki barışık olabilirler ama hayat böyle daha güzel"

Kendi kilo verme şeklinin sağlıksız olduğu için kimseye tavsiye etmediğini kaydeden Öztürk, "Ben bu yaptığımı tavsiye etmem sağlıksız şekilde kilo verdim ben. Günde tek öğün yiyip 20 kilometre koştum, 10 kilometre yürüdüm. Toplam 30 kilometre hareket ettim günlük. Pek sağlıklı kilo vermedim diyebilirim. 6 ayda toplam 81 kilo verdim. Kısa bir sürede daha güzel bir vücut yapabilmek için çabalayıp uğraşacağım. Belki kilolu olanlar kendileriyle barışık olabilirler ama hayat böyle daha güzel" dedi.

Sevgilisi terk edince 6 ayda 81 kilo verdi
Sevgilisi terk edince 6 ayda 81 kilo verdi
Sevgilisi terk edince 6 ayda 81 kilo verdi
Sevgilisi terk edince 6 ayda 81 kilo verdi
Sevgilisi terk edince 6 ayda 81 kilo verdi
Sevgilisi terk edince 6 ayda 81 kilo verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Özgür Özel Özlem Zengin Mustafa Şentop
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Metin Oktay İsmail Kartal Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Gemi Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sevgilisi terk edince 6 ayda 81 kilo verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 09:47:57. #1.16#
title