Sevgilisi terk edince 6 ayda 81 kilo verdi

Sevgilisi terk edince 6 ayda 81 kilo verdi -6 ayda 81 kilo veren gençten kilolu vatandaşlara tavsiye: "Kendileriyle barışık olabilirler ama hayat böyle daha güzel" Başakşehir'de kız arkadaşının kendisini terk etmesiyle hırs yapan 20 yaşındaki genç ameliyat olmadan 6 ayda 164 kilodan 83...

Sevgilisi terk edince 6 ayda 81 kilo verdi

-6 ayda 81 kilo veren gençten kilolu vatandaşlara tavsiye: "Kendileriyle barışık olabilirler ama hayat böyle daha güzel"

İSTANBUL - Başakşehir'de kız arkadaşının kendisini terk etmesiyle hırs yapan 20 yaşındaki genç ameliyat olmadan 6 ayda 164 kilodan 83 kiloya düşerek toplam 81 kilo verdi.

Başakşehir'de yaşayan 20 yaşındaki genç Emirhan Öztürk, 6 ay önce kız arkadaşı tarafından fazla kiloları nedeniyle terk edildi. Bunun üzerine Öztürk 6 ay boyunca günde ortalama 20 kilometre yürüyüp tek öğün beslenerek 141 kilodan 83 kiloya düştü. Profesyonel dövüşçü olmak isteyen Emirhan Öztürk, hayalinin UFC dövüşlerine olduğunu söyledi.

"164 kiloydum 6 ay içinde 83 kiloya düştüm"

Kız arkadaşının terk etmesi ve profesyonel dövüşçü olmak olduğunu ifade eden Öztürk, " 164 kiloydum 6 ay içinde 83 kiloya düştüm ameliyat falan olmadan doğal yollarla. Sürekli dışarıda fast food yiyordum sağlıksız olarak. Hareketsiz de kaldım pandemiden dolayı iyice kilo aldım. Sıkıntı oldu biraz. Kız arkadaşım tarafından ret edildim beğenmedi tartışmalar oldu. Bir de hayalim UFC dövüşlerine katılıp Avrupa'da Gökhan Saki gibi Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Bunun içinde çalışmalarım devam ediyor. Bir yerden destek almıyorum" dedi.

"Kendileriyle belki barışık olabilirler ama hayat böyle daha güzel"

Kendi kilo verme şeklinin sağlıksız olduğu için kimseye tavsiye etmediğini kaydeden Öztürk, "Ben bu yaptığımı tavsiye etmem sağlıksız şekilde kilo verdim ben. Günde tek öğün yiyip 20 kilometre koştum, 10 kilometre yürüdüm. Toplam 30 kilometre hareket ettim günlük. Pek sağlıklı kilo vermedim diyebilirim. 6 ayda toplam 81 kilo verdim. Kısa bir sürede daha güzel bir vücut yapabilmek için çabalayıp uğraşacağım. Belki kilolu olanlar kendileriyle barışık olabilirler ama hayat böyle daha güzel" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE