Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
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Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı

Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
11.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:36

Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, hakkındaki iddiaları yalanladı. Bu olayda mağdur olduğunu söyleyen Midyat, Yaşar'ın kendisine şiddet uyguladığını söyleyerek darp raporu ve kesik elinin fotoğrafını paylaştı.

Oyuncu Sevcan Yaşar, kendisinden 16 yaş büyük olan sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şiddet gördüğünü söyleyerek şikayetçi oldu. Çift, fiziki ve psikolojik şiddet gördüğü için gerekçesiyle yollarını ayırdı. Darp iddialarını kesin bir dille yalanlayan Midyat ise kendisini mağdur olduğunu söyleyerek darp edildiğini söyledi.

YARA İZLERİNİ PAYLAŞTI

Uçankuş'ta yer alan habere göre: Sevcan Yaşar'ın iddiaları netlik kazanmadan Sermiyan Midyat cephesinden yeni bir iddia geldi. Darp raporu alan Midyat, kavga sonrası vücudunda oluşan izlerin fotoğrafını paylaştı.

Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı

"BİR KADINA FİSKE VURMAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar çifti, 4 Mayıs'tan önceki hafta aynı evde kaldılar ve karantina günlerinde sürekli kavga ettiler. Sermiyan Midyat konuyla ilgili ilk açıklamasında ise "Bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil. Ben aşık oldum, karım olmasını istedim. 2 aydır aynı evdeydik ama olmadı. Şikayetçi olmuş, ifademi verdim. 'Şiddete uğradım' diyor ama darp raporu yok. Çünkü böyle bir olay yok" demişti.

Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı

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