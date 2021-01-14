'Sevgilime sarkıyor zannettim' Rafet El roman tehdit mesajlarından sonra savcılığa koştu!
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'Sevgilime sarkıyor zannettim' Rafet El roman tehdit mesajlarından sonra savcılığa koştu!

14.01.2021 08:44 | Son Güncelleme: 14.01.2021 08:48
'Sevgilime sarkıyor zannettim' Rafet El roman tehdit mesajlarından sonra savcılığa koştu!

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Rafet el Roman, Mersin'de bir AVM'de konser verdi.

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Rafet el Roman, Mersin'de bir AVM'de konser verdi. Çıkışta Sümeyye A. isimli hayranı, kendisine sesini dinletip yorum istedi. El Roman, kızı dinledi ama yeteneksiz buldu. Olayın ardından genç kızın sevgilisi Ümit Ö., ünlü şarkıcıyı telefonla arayıp hakaret ve tehdit etti. Savcılığa başvuran El Roman, "O adama telefon numaramı, intikam için sesini beğenmediğim kız verdi" dedi. Savcılık, soruşturma başlattı. Sümeyye A. hakkında 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan dava açıldı. Ümit Ö. hakkındaki dosya ise uzlaştırma bürosuna gönderildi. El Roman, şahsı affetmedi. Ümit Ö. hakkında, gönderdiği mesajda sinkaflı sözler ve tehditler bulunduğu gerekçesiyle iddianame düzenlendi. 4 yıla kadar hapsi istenen Ümit Ö., Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

'SEVGİLİME SARKTIĞINI DÜŞÜNDÜM'

Soruşturma kapsamında El Roman'a sesli mesajlarla hakaret ve tehdit ettiği belirlenen Ümit Ö.'nün ifadesine başvuruldu. Ümit Ö., amacının tehdit etmek olmadığını, ancak birlikte yaşadığı insana sarkıntılık edildiğini düşünüp, bunun verdiği sinirle yanlış anlaşılabilecek şeyler söylemiş olabileceğini belirtti.

Kaynak: Hürriyet

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