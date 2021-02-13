Sevgililer Günü için alınacak çikolataya dikkat; Elde erimeli, kırıldığında kırıntı dökmemeli

SEVGİLİLER Günü için vatandaşlar, çikolataya rağbet gösterirken Gıda Mühendisleri İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak'tan uyarı geldi. Toprak, "Çikolata tağşişe çok fazla açık bir ürün. Dikkat edilmesi gereken çok önemli özellikler var. Kaliteli bir çikolata parlak, pürüzsüz ve düzgün yapıda olmalı. Kırıldığı zaman kırıntı bırakmaması gerekir" dedi.

İzmir'deki birçok işletme, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamlayıp ürünlerini vitrinlere koydu. Bu özel günde en çok talep gören çikolata için üreticiler, çeşitli tasarımlarla müşterilerini beklemeye başladı. Tatlı bir 14 Şubat geçirmek isteyenler, beğendikleri ürünleri özel paket yaptırarak, eş ya da sevgililerine hediye etmek için kolları sıvadı. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetin Kurulu Başkanı Uğur Toprak, çikolata alırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

"Çikolata tağşişe çok fazla açık bir ürün. Dikkat edilmesi gereken çok önemli özellikler var. Kaliteli bir çikolata parlak, pürüzsüz ve düzgün yapıda olmalı. Kırıldığı zaman kırıntı bırakmaması gerekir. Bihter çikolatalar, sütlü çikolataya göre kırdığın zaman daha sert bir ses çıkarmalı. Çikolatayı elimize aldığımız zaman vücut sıcaklığında erimeli. Elimize aldığımız zaman çikolata erimeye başlamalı. Çünkü vücut sıcaklığı ortalama 30 derece. Bu nedenle kakao erimeye başlar. Buna çok dikkat etmemiz gerekir." Farklı bir yağ tadı gelmemesi gerektiğini söyleyen Toprak, "Yoğun bir yağ tadı varsa, çikolatada dışarıdan farklı bir yağ katıldığı anlamına gelir. Çikolata diye çok farklı ürünler satılabiliyor. Özellikle pralini çok fazla görüyoruz. Çikolataya çok benzer yapıdadır ama aslında çok farklı 2 üründür. Kakao bulunmaz planinde. Diğer bitkisel yağlar ve ürünlerin karışımıyla yapılan bir üründür. Çikolatayı alırken şuna dikkat etmek lazım. İçerdiği ürünler nedeniyle gıda alerjisi olan özellikle süt, Antep fıstığı, fındık gibi ürünlere alerjisi olanlarım mutlaka dikkat etmesi gerekir. Ürünü alırken mutlaka etiketi iyi okunması gerekir. İyi bir çikolatada kakao oranı yüzde 50'nin üzerinde olması gerekiyor. Kakao oranı ne kadar fazla olursa, ürünün raf ömründe o kadar uzuyor. El yapımı çikolatalarda raf ömrü biraz daha kısa oluyor" dedi.5 yıldır ev yapımı çikolata üretimi yapan işletmeci Damla Deniz Tutuk (31), "Yoğun geçiyor satışlar. Sevgililer gününde insanlar birbirlerine çikolata almayı tercih ediyor. Özellikle üç boyutlu seçenekler daha çok tercih ediliyor. Çikolata herkesi mutlu ediyor. Sevgililer günü için özel seçeneğimiz var; 'Seni seviyorum' gibi tabletler var. Kırmızı kalplerimiz var. Kalpli çikolatalarımız var. Spesiyal birleştirdiğimiz özel tatlılarımız var. En çok sevgililer günü olduğu için, 3 boyutlu kristal kalp tercih ediliyor. Fiyatlar 80 lira ila 290 lira arasında değişiyor" dedi.Çikolata alan Haydar Ceylan (68), "14 Şubat özel bir gün, muhakkak çikolata alınır. Haftada bir gün mutlaka bizim çikolata krizimiz var, alıp yeriz" dedi. Eşi Ayşe Dinçer de, "Benim her gün tutuyor çikolata krizim. Bugün özel bir gün, kalplisini aldım" diye konuştu.3 aylık evli kadın kuaförü Kutay Su (20), "Öncelikle ambalaj çok önemli. Bir kadına verilecek en güzel hediye çikolata bence. Ambalaj hoşuma gitti, o yüzden aldım. Genelde bilindik yerden alıyorum. İsmini bilmediğim yerden almıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN