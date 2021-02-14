Sevgililer günü hediyeleri, sevgiliye hediye tavsiyeleri, sevgililer günü sürprizleri, sevgililer günü sözleri ve mesajları

Sevgililer günü hediyeleri ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nde partnerinize sevgililer günü sürprizler yapabilir, sevgiliye hediye, erkek sevgiliye hediye ve sevgiliye hediye erkek alternatifleri ile sevgililer günü sürprizleri yapabilirsiniz. Bu özel anı daha da romantik hale getirmek için sevgililer günü sözleri, sevgili sözleri, seni seviyorum sözl

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SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ NELERDİR?

Sevgililer gününü unutulmaz bir anıya dönüştürmek için özel hediyeler alabilirsiniz. Sevgililer gününde alınabilecek en güzel 10 hediye, size çok sayıda seçenek sunuyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ ROMANTİK KOL SAATİ

Sevgililer gününde zamanı durduracak bir hediye seçeneği olan romantik kol saati, duygularını ifade etmek için ideal bir hediyedir. Tasarım kol saatine izin için önemi olan saati sabitleyerek ve özel resim ekleyerek romantik bir tasarıma dönüştürebilirsiniz.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ SEVGİLİLER GÜNÜ ÇİKOLATASI

Sevgililer günü tadı damağınızda kalacak bir hediye: Sevgililer günü çikolatası. Renkleri ve şekilleriyle sevgililer günü konseptine uyum sağlayan sevgililer günü çikolatası tatlı yiyip tatlı konuşacağınız bir sevgililer günü vadediyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ SEVGİLİLER GÜNÜ KÜNYESİ

Sevgililer gününü unutulmaz yapacak bir başka hediye de sevgililer günü künyesidir. Künye üzerine yerleştirilen romantik resminiz,hediyenizin yıllar boyu hatırlanacak bir hediye olmasını sağlıyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ SEVGİLİYE HEDİYE SİHİRLİ BARDAK

Sihirli bardak hediyesi sevgilinizi şaşırtacak tarzı ile farklı bir hediye olarak öne çıkıyor. Sıcak su eklendiğinde ortaya çıkacak romantik resim sevgilinizi şaşırtacak. Kullanışlı bir hediye olan sihirli kupa bardak, her kahve yudumunda sizi hatırlamasını sağlayacak.

SEVGİLİYE HEDİYE/ ROMANTİK PUZZLE

Sevgililer gününü hem romantik hem de eğlenceli şekilde geçirmek istiyorsanız, puzzle hediyesini tercih edebilirsiniz.Özel tasarım puzzle seçeneği ile romantik resminizin kullanıldığı puzzle ile parçaları tamamlamak hem siz hem de sevgilinizi için romantik anlar yaşatacak.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ ROMANTİK FOTOĞRAF ALBÜMÜ

Sevgiliye alınabilecek romantik hediye seçeneklerinden biri de fotoğraf albümüdür. Özel anları yansıtan fotoğraflarla oluşturulan albüm, sevgilinizi çok etkileyecek.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ AŞK PASTASI

Sevgilinizi etkileyecek özel hediye seçeneklerinden bir başkası da aşk pastasıdır. Sevgilinizin damak tadına uygun tarzda arta kalpli ve romantik yazılı şekilde tasarlanarak özel bir sevgililer günü hediyesine sahip olmanızı sağlayacak.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ ROMANTİK KURABİYELER

Romantik kurabiyeler, sevgililer gününde baş başa geçireceğiniz akşamınız için işlevsel bir hediyedir. Romantik anlar yaşadığınız 14 Şubat'ta ağzınızı tatlandıracak özel şekilli kurabiyeler sevgililer günü konseptini tamamlamanızı sağlayacak.

SEVGİLİYE HEDİYE/ SONSUZLUK GÜLÜ

Sevgililer gününün anlamına ve önemine tam olarak uygun bir hediye olan sonsuzluk gülü, tasarımıyla sevgilinizi derinden etkileyecek. Farklı renk seçenekleri ve farklı tasarım seçenekleri sunan sonsuzluk gülü, çok sayıda alternatif sunuyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ/ SEVGİLİLER GÜNÜ YASTIĞI

Sevgililer gününü anlamlı bir hale getiren sevgililer günü yastığı, üzerine resim ve yazı eklenerek oluşturulan romantik bir hediyedir. Yastık üzerine ekleyeceğiniz resim ve yazıyı seçmekte özgürsünüz.