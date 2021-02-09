'Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit' oyunu sahnede: "Latife Tekin romanında öyle bir dil kuruyor ki...
09.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:49
Tiyatro Hemhal'in kurucularından Nezaket Erden, Akustik24'te, Ayşen Güven'in sorularını yanıtladı.
Tiyatro Hemhal'in kurucularından Nezaket Erden, Akustik24'te, Ayşen Güven'in sorularını yanıtladı.
Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm romanını yüksek lisans bitirme projesi olarak hazırladıktan sonra izleyiciyle buluşturan ve salgın öncesinde oyunuyla büyük ilgi gören Nezaket Erden'le oyunculuk hikayesini ve romanın uyarlanma sürecini, tiyatrolarının yolculuğunu, Dirmit kızla kendi hikayesinin benzerliklerini konuştuk.
Kaynak: DailyMotion.com