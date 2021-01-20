Sevgi İzi nedir, nasıl yapılır? Sevgi izi nerede yapılır? Müge Anlı Beni Buldular detayları...

Yıllardır ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geliştirilen bir proje olan Beni Buldular, sevgi izi ile öne çıkmaya devam ediyor. Kayıpların bulunmasını sağlayan sevgi izi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Sevgi İzi nedir, nasıl yapılır? Sevgi izi nerede yapılır? Müge Anlı Beni Buldular detayları...

Sevgi İzi nedir, ne demek? Sevgi İzi nerede yaptırılır? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. Müge Anlı'nın programında bahsettiği ve kendisinin de yaptırdığı Sevgi İzi hakkında araştırmalar hız kazandı. Uzun süredir engelli kayıplarının daha kısa sürede bulunması için mücadele eden Müge Anlı, tarafından hayatına geçirilen Sevgi İzine yoğun ilgi gösteriliyor. Sevgi İzi ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

SEVGİ İZİ NEDİR?

Zihinsel engelli olan, Alzheimer veya benzeri rahatsızlıkları bulunan yakınlarımızın bir gün aniden gözümüzün önünden kaybolacağı korkusunu hep yaşarız. Bu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada önemli bir sorun. Asıl önemli olan ise bu tür rahatsızlığı bulunan yakınımızın kendini ifade edemeyecek olması. Kaybolduğunda nereye gideceğini, ne yapacağını bilemeyecek olması. Böyle bir durumda ailenin yasadığı ıstırabın ne kadar büyük olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ağzı var, dili yok, melek gibi bu insanlar son derece savunmasız, her türlü tehlikeye açık ve siz hiçbir şey yapamıyorsunuz.

SEVGİ İZİ NASIL DOĞDU?

Yıllardır kayıp insanları yakınlarına kavuşturan, bu alanda övgüyü sonuna kadar hak eden bir isim. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı da engelli kayıplarında hayli üzülen kişilerden biriydi. Uzun süredir engelli kayıplarının daha kısa sürede bulunması için kafa yoran Müge Anlı, sonunda Sevgi İzi projesini hayata geçirmeye karar verdi. Bunun için www.benibuldular.com sitesini açtı. Bu site, kayıpların bulunması için hem güvenlik güçlerine hem de ailelere yardımcı olacak.

SEVGİ İZİ İÇİN NE YAPMAMIZ GEREKİYOR?

Aslında sistem çok basit. Yakınlarının kaybolmasından endişe eden aileler, iletişim adres ve telefonlarıyla sitemize başvurup formu dolduracak. Sitemiz kendilerine bir numara verecek. Örneğin, 104 no. Bu numara kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğinin üzerine işlenecek. O kişi kaybolduğunda kolundaki bu Sevgi İzi onun güvencesi olacak.

SEVGİ İZİ İLE KİŞİ NASIL BULUNACAK?

Kayıp kişiyle bir şekilde karşılasan vatandaşlar, o kişinin kolundaki Sevgi İzi'ni görünce önce polise, jandarmaya ya da en yakındaki ilgili birime başvuracak. Ardından sitemiz devreye girecek. Koldaki o "rakam"i taşıyan kişinin kim olduğu, tüm iletişim bilgileri ilgili birime verilecek ve kişinin bir an önce ailesine kavuşması sağlanacak.

BİLGİLER SAKLI KALACAK

Burada önemle belirtmek istediğimiz bir konu şu: Koluna Sevgi İzi uygulanan kişiyle ilgili herhangi bir bilgi, fotoğraf ya da iletişim bilgileri sitemizde kesinlikle yayınlanmayacak. Bilgiler tamamen gizli kalacak ve sadece kişi bulunduğunda bu bilgiler devlet yetkililerine verilecek.

BENİ BULDULAR SEVGİ İZİ NUMARASI NEDİR?

Beni Buldular projesi altında geliştirilen Sevgi İzi'ne sahip bir kişi görürseniz arayabileceğiniz numara; 0530 151 31 51'dir.

BENİ BULDULAR | SEVGİ İZİ NEREDE YAPTIRILIR?

Sevgi İzi'ni yaptırmak için buraya tıklayarak şehrinizde yer alan Sevgi İzi yaptıabileceğinizi yerleri bulabilirsiniz.