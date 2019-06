"Sevgi Evleri"ndeki çocukları "kalp"leri ile mutlu ettiler

Ağrı'da, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda görevli öğretmenler, zararsız olması için iplikten yaptıkları ve bazıları kalp şeklinde olan oyuncakları kentteki "Sevgi Evleri"nde kalan çocuklara dağıtıp birlikte oyun oynayarak yüzlerini güldürdü.

Kentteki Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda görevli öğretmenler Perihan Kamalı Demirağlı, Beyhan Aykaç ve Eylem Atay, Ağrı Valiliğine bağlı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sevgi Evleri'nde kalan çocukları mutlu etmek için iplikten örülen kalp şeklindeki oyuncakların yanı sıra yine iplikten örülen uykucu bebek, kurbağa, kaplumbağa, şirin aslan, fare, ahtapot, baykuş, tavşan, kirpi, kuş, civciv ve maymun figürlerinden oluşan oyuncaklar üretti.

Öğretmenler daha sonra bu oyuncakları yanlarına alarak beraberlerindeki İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ahmet Aktaş ile Sevgi Evi'ne gitti.

Sevgi Evi'nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte oyuncakları çocuklara dağıtan Tekin, Aktaş ve öğretmenler, çocuklarla bir süre oynayıp gönüllerince eğlenmeleri sağladı.

Küçük çocuklar, her biri el emeği göz nuru ile örülen oyuncakları alınca büyük mutluluk yaşadı.

Çocuklar ile müzik eşliğinde eğlenip sohbet eden Tekin, Aktaş ve öğretmenler, çocukların güzel vakit geçirmesini sağladı.

Etkinlik, Tekin, Aktaş ve öğretmenlerin kestikleri pastayı da çocuklara ikram etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Tekin AA muhabirine yaptığı açıklamada, her çocuğun özel olduğunu ve öğretmenlerin yaptığı zararsız oyuncakları Sevgi Evleri'ndeki çocuklara armağan ettiklerini söyledi.

Çocuklarla eğlenceli vakit geçirdiklerini ve her zaman onların yanında olacaklarını belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Büyüme çağındaki çocukların gelişmesi için oyuncağın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sadece oyuncak olması değil bunun sağlıklı olması da çok önemli. Öğretmenlerimizin hazırladığı oyuncaklar hem sağlıklı hem de onların gelişimi üzerinde etkili olacak. Bu yüzden öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Buradaki çocuklarımıza ev ortamı hazırlamak, onlarla olup ihtiyacını karşılamak bizim için büyük bir mutluluk."

Tekin, bu çocukların yanında olmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, "Sadece eğitimde değil aile ortamına kadar çocukların yanlarında olmak, her anlamda onları desteklemek istiyoruz. Çocuklarla bir arada olmak bizi de çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

