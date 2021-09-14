Sevdiği kızla kaçmak isterken öldüresiye dövüldü - Haberler
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Sevdiği kızla kaçmak isterken öldüresiye dövüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sevdiği kızla kaçmak isterken öldüresiye dövüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde sevdiği kızı kaçırmak isterken yakalanan genç, hem kendi hem de kızın yakınları tarafından öldüresiye dövüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sevdiği kızı kaçırmak isterken yakalanan genç, hem kendi hem de kızın yakınları tarafından öldüresiye dövüldü. Hastanede ölüm kalım mücadelesi veren genci döven 3 zanlı tutuklandı.

Sevdiği kız S.K. (16) ile şehir içi dolmuşa binip kaçan İ.K. (33) bir benzin istasyonunda kızın yakınları tarafından yakalandı. S.K. dolmuşun arka kapısından babası tarafından indirildikten sonra kızın ailesi dolmuşun içerisine girip İ.K.'yi araçtan zorla indirdi. İ.K. indirildikten sonra tekme, tokat ve sopayla dövüldü. Yere yığılan İ.K. yaklaşık 20 dakika yerde uzanmış halde bekledi. Kimsenin müdahale etmediği ve seyrettiği gencin yakınları bir araçla olay yerine geldi. İ.K., yakınları olduğu iddia edilen grup tarafından da dövülmeye başlandı. Kan içinde kalan İ.K. bir süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalktı. Sendeleyerek yürüyemeye çalışan genç, istasyonun diğer tarafında yine dayak yedi.

Diğer tarafta da S.K. kendi yakınları tarafından dövüldü.

Olay yerine gelen ambulans, yaralı İ.K.'yi hastaneye götürdü. Yoğun bakımdaki İ.K.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay yerinde çalışma yapan polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan 7 kişiden H.T.K., İ.G., Ü.C. ve İ.K. adlı zanlılar tutuklandı. - MERSİN

Sevdiği kızla kaçmak isterken öldüresiye dövüldü

Sevdiği kızla kaçmak isterken öldüresiye dövüldü

Sevdiği kızla kaçmak isterken öldüresiye dövüldü

Sevdiği kızla kaçmak isterken öldüresiye dövüldü

Sevdiği kızla kaçmak isterken öldüresiye dövüldü

Sevdiği kızla kaçmak isterken öldüresiye dövüldü

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