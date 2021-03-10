Sevdiği kız konuşma talebini reddedince kendini çenesinden vurdu

Gaziantep'te 17 yaşındaki genç, sevdiği kız kendisiyle konuşmayı kabul etmeyince kızın evinin önünde av tüfeği ile intihar girişiminde bulundu. Çenesinin altından kendini vuran genç kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Dün gece Nizip ilçesine bağlı kırsal Kocatepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 17 yaşındaki M.Y.P., aracıyla sevdiği kızın evinin önüne gelerek konuşmak istedi. Konuşma talebi reddedilen genç sinirlenip aracında bulunan av tüfeği ile havaya ateş açmaya başladı.

SİLAHI ÇENESİNE DAYADI

Sinirlerine hakim olmayan M.Y.P. daha sonra çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etmek istedi. Görgü tanıklarının ihbarı sonrası kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı genci ilk önce Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. M.Y.P. burada yapılan müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

M.Y.P.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.