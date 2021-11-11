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Sevdiği kadın reddedince ırmağa atladı

Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Haberler | Güncel
Sevdiği kadın reddedince ırmağa atladı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde aşık olduğu kadın tarafından reddedilen R.B. (38), Manavgat köprüsünden ırmağa atladı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde aşık olduğu kadın tarafından reddedilen R.B. (38), Manavgat köprüsünden ırmağa atladı. Polis ve itfaiye görevlilerinin çabasıyla ırmaktan çıkarılan R.B., Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olay saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Manavgat köprüsüne gelen R.B., çevredekilerin bakışları arasında kendisini ırmağa bıraktı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ve itfaiye görevlileri, ırmak kenarında bulunan bir tekneye binerek, R.B.'yi ağ file yardımı ile sudan çıkardı. Tekneye alınarak kıyıya çıkarılan R.B., polis ekibi tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavisi yapılan R.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

REDDEDİLİNCE ATLAMIŞ

Yaklaşık 2 yıldır tanıdığı ve hoşlandığı kadın arkadaşı tarafından reddedildikten sonra bunalıma girdiği belirtilen R.B.'nin, önce evinde alkol aldığı, daha sonra köprüye gelerek ırmağa atladığı ortaya çıktı.


Sevdiği kadın reddedince ırmağa atladı

Sevdiği kadın reddedince ırmağa atladı

Sevdiği kadın reddedince ırmağa atladı

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