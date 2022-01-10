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"Sevdam Ağlıyor" Özgül ile yeniden hayat buluyor

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ses sanatçısı Özgül Atagün, ilk single'ı "Sevdam Ağlıyor"u müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Türk pop müziğinin 90'lı yıllarına damgasını vuran hit parça Özgül'ün sesinde yeniden hayat bulacak. İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Snob Magazin) - Sözü ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan "Sevdam Ağlıyor"un aranjmanını Ozan Gülek, prodüktörlüğünü ise Cenk Alptekin üstlendi. Majör Stüdyo ekibiyle çekilen klipte iki ayrı mekan kullanıldı. IF Performance Hall Beşiktaş'ta çekilen sahnelerde Özgül Atagün'e 4 dansçı eşlik etti. Majör Stüdyo'da kurulan ev ortamında, sanatçı patili dostlarıyla birlikte eğlenceli görüntüler sergiledi.

İlk single heyecanını yaşayan Özgül Atagün, "90'lar benim için samimiyetin ve tutkunun en çok hissedildiği, müzikal anlamda da önemli bir dönem. İnandığım bir ekiple, aylarca süren çalışmalar sonucunda bu unutulmaz eseri yeniden yorumladık. Tüm enerjimizi ve emeğimizi ortaya koyduğumuz 'Sevdam Ağlıyor' artık müzikseverlere emanet." dedi. Özgül Atagün'ün ilk single'ı "Sevdam Ağlıyor" 11 Ocak'ta klibiyle eş zamanlı olarak Alptekin Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda.

Sevdam Ağlıyor Özgül ile yeniden hayat buluyor

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