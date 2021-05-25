Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında, nerelidir? İşte Sevcan Yaşar'ın biyografisi

23. Miss Model of Turkey birincisi olan Sevcan Yaşar, Çin'de düzenlenen Miss Model of World yarışmasında da birinci olmuştur. Peki Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında nerelidir?

Modelliğin yanı sıra oyunculukta yapan Sevcan Yaşar, en son sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki "Esra Boran" rolüyle sevenleriyle buluşmuştu. Geçmişte Sermiyan Midyat ile aşk yaşamış ve olaylı bir ayrılık yaşamıştı. İşte Sevcan Yaşar biyografisi

SEVCAN YAŞAR KİMDİR?

Sevcan Yaşar 1990 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir, Türk manken ve oyuncudur. 23. Miss Model of Turkey birincisi olduktan sonra Çin'de düzenlenen Miss Model of World yarışmasında da birici oldu. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümünü bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da eğitimini alarak oyunculuğa başladı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitimini sürdürmektedir.

Filmografi

Televizyon

Kayıp Şehir

Böyle Bitmesin - Sevda

Aramızda Kalsın - Nehir

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Esra Boran

Bahtiyar Ölmez - Nisan Ölmez

Erkenci Kuş - Aylin Yüksel