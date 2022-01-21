Sevcan Yaşar kimdir? Kaç yaşında, nerelidir? İşte Sevcan Yaşar'ın hayatı ve biyografisi - Haberler
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Sevcan Yaşar kimdir? Kaç yaşında, nerelidir? İşte Sevcan Yaşar'ın hayatı ve biyografisi

Sevcan Yaşar kimdir? Kaç yaşında, nerelidir? İşte Sevcan Yaşar'ın hayatı ve biyografisi
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23. Miss Model of Turkey birincisi olan Sevcan Yaşar, Çin'de düzenlenen Miss Model of World yarışmasında da birinci olmuştur. Peki Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında nerelidir? Kariyeri boyunca pek çok televizyon dizisinde rol alan Sevcan Yaşar, son olarak Erkenci Kuş dizisindeki Aylin Yüksel karakteri ile tanındı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Böyle Bitmesin isimli dizilerde de rol alan Sevcan Yaşar, 1,78 boya ve 54 kiloya sahip. Peki, Sevcan Yaşar kimdir ve kaç yaşında?

Sevcan Yaşar kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Modelliğin yanı sıra oyunculukta yapan Sevcan Yaşar, en son sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki "Esra Boran" rolüyle sevenleriyle buluşmuştu. Geçmişte Sermiyan Midyat ile aşk yaşamış ve olaylı bir ayrılık yaşamıştı. Sevcan Yaşar kaç yaşında, nereli? İşte Sevcan Yaşar biyografisi

Sevcan Yaşar (d. 1990, İzmir), Türk manken ve oyuncudur. 23. Miss Model of Turkey birincisi olduktan sonra Çin'de düzenlenen Miss Model of World yarışmasında da birici oldu. Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümünü bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da eğitimini alarak oyunculuğa başladı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitimini sürdürmektedir.

Kayıp Şehir

Böyle Bitmesin - Sevda

Aramızda Kalsın - Nehir

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Esra Boran

Bahtiyar Ölmez - Nisan Ölmez

Erkenci Kuş - Aylin Yüksel

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Sevcan Yaşar, Gündem, Magazin, Haber

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