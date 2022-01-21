Sevcan Yaşar kimdir? Kaç yaşında, nerelidir? İşte Sevcan Yaşar'ın hayatı ve biyografisi

23. Miss Model of Turkey birincisi olan Sevcan Yaşar, Çin'de düzenlenen Miss Model of World yarışmasında da birinci olmuştur. Peki Sevcan Yaşar kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında nerelidir? Kariyeri boyunca pek çok televizyon dizisinde rol alan Sevcan Yaşar, son olarak Erkenci Kuş dizisindeki Aylin Yüksel karakteri ile tanındı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Böyle Bitmesin isimli dizilerde de rol alan Sevcan Yaşar, 1,78 boya ve 54 kiloya sahip. Peki, Sevcan Yaşar kimdir ve kaç yaşında?