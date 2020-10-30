Sevcan Orhan: Çok işsizim
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Sevcan Orhan: Çok işsizim

30.10.2020 13:10 | Son Güncelleme: 30.10.2020 13:14
Sevcan Orhan: Çok işsizim

Ünlü türkücü, Covid-19 virüsünün bütün piyasalar gibi kendi işlerini de etkilediğini açıkladı: "Malum iş yapamıyoruz, hem ülkemizi hem de dünyayı büyük etkisi altına almış olan bir virüs illeti var. Sosyal medyadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yine de çok işsizim."

Ünlü türkücü, Covid-19 virüsünün bütün piyasalar gibi kendi işlerini de etkilediğini açıkladı: "Malum iş yapamıyoruz, hem ülkemizi hem de dünyayı büyük etkisi altına almış olan bir virüs illeti var. Sosyal medyadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yine de çok işsizim."

Kaynak: Hürriyet

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