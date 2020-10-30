Sevcan Orhan: Çok işsizim

Ünlü türkücü, Covid-19 virüsünün bütün piyasalar gibi kendi işlerini de etkilediğini açıkladı: "Malum iş yapamıyoruz, hem ülkemizi hem de dünyayı büyük etkisi altına almış olan bir virüs illeti var. Sosyal medyadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yine de çok işsizim."