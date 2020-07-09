Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu Güney Kore'de başkent Seul'un Belediye Başkanı Park Won-Soon cinsel tacizle suçlanınca vasiyet benzeri bir mesaj bırakarak ortalıktan kayboldu.

Güney Kore'de başkent Seul'un Belediye Başkanı Park Won-Soon için ailesi kayıp ihbarında bulundu. Yonhap ajansının haberine göre, Park'ın kızı, yerel saatle 17.17'de polise kayıp ihbarında bulunarak, babasının "4-5 saat önce vasiyet benzeri bir mesaj bırakarak evden ayrıldığını ve telefonunun kapalı olduğunu" belirtti.

Seul emniyetinde Park'ı arama operasyonundan sorumlu polislerden biri, Belediye Başkanının kızının, babasının bıraktığı mesajın içeriğini açıklamadığını söyledi. Polis, kızının, Park'a telefonla ulaşamadığı için polis çağırmaya karar verdiğini söylediğini aktardı.

ARAMA OPERASYONUNA 150 POLİS KATILDI

Belediye Başkanı Park'ı, telefon sinyalinin en son tespit edildiği başkent Seul'ün Sungbuk Mahallesi'nde aradıklarını kaydeden polis memurları, drone ve köpeklerin kullanıldığı arama operasyonuna yaklaşık 150 polisin katıldığını bildirdi.

Yerel yönetim yetkililerinin, daha önce Park'ın 16.40'ta gerçekleştirilecek bir programının "kaçınılmaz durumlar" nedeniyle iptal edildiğini duyurduğu bilgisi paylaşıldı. Park, 2011 yılından bu yana Seul Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor.

CİNSEL TACİZ İDDİALARI

BBC'nin Seul muhabiri, Güney Kore medyasının eski sekreterinin dün gece polise belediye başkanı hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunduğu, bunun üzerine Park'ın ortadan kaybolduğuna dair iddialarını aktardı.