Sette kavga çıkardığı iddia edilmişti... Nesrin Cavadzade'den sorulara yanıt yok!
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Sette kavga çıkardığı iddia edilmişti... Nesrin Cavadzade'den sorulara yanıt yok!

Sette kavga çıkardığı iddia edilmişti... Nesrin Cavadzade'den sorulara yanıt yok!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Nesrin Cavadzade'nin rol aldığı "Yasak Elma"dan sette tartışma yaşadığı için ayrıldığı iddia edildi.

Nesrin Cavadzade'nin rol aldığı "Yasak Elma"dan sette tartışma yaşadığı için ayrıldığı iddia edildi. İddialara göre, geçtiğimiz günlerde yönetmen Murat Öztürk rahatsızlanınca yerine dizinin eski yönetmeni Neslihan Yeşilyurt geldi.

Yeşilyurt'la yakın dost olan Eda Ece de o gün çekimi olmaması rağmen yönetmeni görmek için sete geldi. Yeşilyurt, Ece gelince görevini yardımcısına devredip bir süre sohbete daldı. Çekimin uzaması üzerine de ortam gerildi. "İşi bitirip öyle sohbet etseydiniz" diyen Cavadzade ile Yeşilyurt arasında tartışma yaşandı.

Sinirlenen Nesrin Cavadzade seti terk etti ve telefonlarını da kapattı. Bu olay yapımcı Fatih Aksoy'a iletilince de Cavadzade'nin canlandırdığı Şahika karakterine cenaze sahnesi yazıldı.

Diziyle iplerini koparan ünlü oyuncu önceki gün ise Bebek'te görüntülendi. Maske takmadığı dikkat çeken Cavadzade konuyla ilgili soruları da yanıtsız bıraktı. 

Bilgim ve ilgim yok

Eda Ece çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

"Diğer oyuncuyla 'sohbet' ettiği için bir diğer oyuncu kızıp seti terk ediyor ve haftalar önce düşünülmüş senaryo bir anda başka yazılmış çıkıyor. Sohbetle suçlanmak beni güldürmüştür. Ben ve Şevval, setten çıktıktan sonra sahnelerin çekilmemiş olması yapımcı ve oyuncunun konusudur, sebebini onlar bilir. Bilgim ve ilgim yoktur."

Kaynak: Hürriyet

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