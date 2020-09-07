Sette 3. vaka! Aşk 102 oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, koronavirüse yakalandı Gençlik dizisi Aşk 102'nin başrol oyuncularından Alina Boz ve Kubilay Aka'nın ardından İpek Filiz Yazıcı'nın da koronavirüs testi pozitif çıktı.

Ay Yapım'ın Netflix için çektiği Aşk 102 dizisinin setinde koronavirüs şoku yaşanmaya devam ediyor. İki başrol oyuncusunun ardından İpek Filiz Yazıcı'nın da testinin pozitif çıktığı ortaya çıktı.

3 BAŞROLDE KARONAVİRÜSE YAKALANDI

Yapım şirketinin çalışanlar için düzenli olarak yaptırdığı koronavirüs testlerinde başrol oyuncuları Alina Boz ve Kubilay Aka'nın sonuçları pozitif çıktı. Bu haberin magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından bir kötü haber daha geldi. Gazete Duvar'da yer alan habere göre: Aşk 102'nin yanı sıra Yeni Hayat dizisinde de rol alan genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın da test sonucu pozitif çıktı. Test sonucunun ardından Yeni Hayat dizisinin setine de ara verildi. Tüm oyunculara test yapılacak.