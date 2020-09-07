Sette 3. vaka! Aşk 102 oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, koronavirüse yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sette 3. vaka! Aşk 102 oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, koronavirüse yakalandı

Gençlik dizisi Aşk 102'nin başrol oyuncularından Alina Boz ve Kubilay Aka'nın ardından İpek Filiz Yazıcı'nın da koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sette 3. vaka! Aşk 102 oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, koronavirüse yakalandı
07.09.2020 11:20 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:29

Ay Yapım'ın Netflix için çektiği Aşk 102 dizisinin setinde koronavirüs şoku yaşanmaya devam ediyor. İki başrol oyuncusunun ardından İpek Filiz Yazıcı'nın da testinin pozitif çıktığı ortaya çıktı.

3 BAŞROLDE KARONAVİRÜSE YAKALANDI

Yapım şirketinin çalışanlar için düzenli olarak yaptırdığı koronavirüs testlerinde başrol oyuncuları Alina Boz ve Kubilay Aka'nın sonuçları pozitif çıktı. Bu haberin magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından bir kötü haber daha geldi. Gazete Duvar'da yer alan habere göre: Aşk 102'nin yanı sıra Yeni Hayat dizisinde de rol alan genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın da test sonucu pozitif çıktı. Test sonucunun ardından Yeni Hayat dizisinin setine de ara verildi. Tüm oyunculara test yapılacak.

Sette 3. vaka! Aşk 102 oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, koronavirüse yakalandı
Sette 3. vaka! Aşk 102 oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, koronavirüse yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Donald Trump Angela Merkel Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Deniz Akkaya Ozan Çolakoğlu Melisa Aslı Pamuk
Spor Jose Sosa Şenol Güneş Malcolm Thomas Enner Valencia Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kpss Bursa Akdeniz
Şu an buradasınız: Sette 3. vaka! Aşk 102 oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, koronavirüse yakalandı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 11:29:35. #1.14#
title