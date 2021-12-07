Settar ne demek? Settar anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Settar kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Settar anlamı ne? Settar ne demek?

SETTAR NE DEMEK?

Esmaül Hüsna'daki 99 isimden biri olan Settar, setr kökünden türetilmiştir. Setr gizlemek ve örtmek anlamına gelirken Settar da kulunun günahlarını diğer insanlardan gizleyen demektir.

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