Settar ne demek? Settar anlamı ne? - Haberler
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Settar ne demek? Settar anlamı ne?

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Settar ne demek? Settar anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Settar, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Settar ne demek? Settar anlamı ne? İşte, Settar kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Settar kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Settar anlamı ne? Settar ne demek?

SETTAR NE DEMEK?

Esmaül Hüsna'daki 99 isimden biri olan Settar, setr kökünden türetilmiştir. Setr gizlemek ve örtmek anlamına gelirken Settar da kulunun günahlarını diğer insanlardan gizleyen demektir.

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