Sessizliği bürünen Versay Sarayı 15 Temmuz'da kapılarını açacak
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Sessizliği bürünen Versay Sarayı 15 Temmuz'da kapılarını açacak

Covid-19 salgınından dolayı 13 Mart'tan bu yana kapalı olan Versay Sarayı yılda 10 milyon ziyaretçi ağırlarken, içinde bulunduğumuz salgın nedeniyle sessizliğe bürünmüş durumda.

27.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:21

Covid-19 salgınından dolayı 13 Mart'tan bu yana kapalı olan Versay Sarayı yılda 10 milyon ziyaretçi ağırlarken, içinde bulunduğumuz salgın nedeniyle sessizliğe bürünmüş durumda.View on euronews

Sessizliği bürünen Versay Sarayı 15 Temmuz'da kapılarını açacak
Kaynak: Euronews.com

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