Sessizliği bürünen Versay Sarayı 15 Temmuz'da kapılarını açacak Covid-19 salgınından dolayı 13 Mart'tan bu yana kapalı olan Versay Sarayı yılda 10 milyon ziyaretçi ağırlarken, içinde bulunduğumuz salgın nedeniyle sessizliğe bürünmüş durumda.

Covid-19 salgınından dolayı 13 Mart'tan bu yana kapalı olan Versay Sarayı yılda 10 milyon ziyaretçi ağırlarken, içinde bulunduğumuz salgın nedeniyle sessizliğe bürünmüş durumda.View on euronews Kaynak: Euronews.com