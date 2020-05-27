Sessizliği bürünen Versay Sarayı 15 Temmuz'da kapılarını açacak
Covid-19 salgınından dolayı 13 Mart'tan bu yana kapalı olan Versay Sarayı yılda 10 milyon ziyaretçi ağırlarken, içinde bulunduğumuz salgın nedeniyle sessizliğe bürünmüş durumda.
27.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:21
Covid-19 salgınından dolayı 13 Mart'tan bu yana kapalı olan Versay Sarayı yılda 10 milyon ziyaretçi ağırlarken, içinde bulunduğumuz salgın nedeniyle sessizliğe bürünmüş durumda.View on euronews
Kaynak: Euronews.com