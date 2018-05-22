Sesob Üyelerinden Vali Gül'e Ziyaret

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, Sivas Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

SESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Vali Gül, esnaf teşkilatının önemli olduğunu vurguladı.

Son dönemlerde esnafa yönelik yapılandırmalar, destekler başta olmak üzere birçok alanda kolaylık yapıldığını ve esnafa katkı sağlandığını belirten Gül, "Esnaflarımız son dönemlerde bazı sıkıntılarla karşılaşıyor. Ancak, devletimiz yapılandırmalarla esnafımızı rahatlatmaya çalışıyor. Esnafımız işlerini mutlaka muhafaza etmelidir." ifadelerini kullandı.

Esnaflara destek olmak amacıyla yanında üç kişi ve daha az istihdam sağlayan iş yerlerinde çalışanların sigorta primi ve stopajının devlet tarafından ödendiğini anımsatan Gül, şunları kaydetti:

"Şimdi ise 'Bir Senden Birde Benden' projesi hayata geçirildi. Üç kişi ve altında istihdam sağlanan iş yerlerinde çalışanların 6 aylık ücreti sigorta primi ve stopajının tamamını biz ödeyeceğiz. Altı ayını ise işveren ödeyecek. Esnaf ve sanatkarlarımızın bu projeden faydalanmalarını ve istihdam sağlamalarını arzu ediyoruz."

Köksal ise, esnaf teşkilatına yakışır güzel bir genel kurul yaptıklarına dikkat çekerek, çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceklerini aktardı.

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Köksal, "Yıllardır esnaf ve sanatkarlarımızın yerel ve yasal sorunlarının çözümü için gayret gösteriyoruz. Yeni dönemde de esnafımızın sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğiz. Sivas'ımızın ortak sorunlarının çözümü için de valimizin başkanlığında birlikte çalışıyoruz. Esnaf teşkilatı olarak ilimizin gelişmesi ve kalkınması için yapılacak her çalışmada yer alacağız. Esnafımıza ve teşkilatımıza vermiş olduğunuz destekler için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.