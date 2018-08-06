Sesob Başkanı Köksal Tüdemsaş'ı Ziyaret Etti

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu'nu ziyaret etti.

TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğüne vekaleten atanan Başoğlunu makamında ziyaret eden SESOB Başkanı Beşir Köksal, TÜDEMSAŞ fabrikasının Sivas'ın can damarı olduğunu söyledi.

Köksal, yıllardır Sivas'ta hizmet veren ve yaptığı yatırımlarla dünyanın dev şirketleri arasında yer alan fabrikanın, Sivas'ın aynı zamanda gururu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Fabrikamız, esnafımıza da büyük katkı sağlamaktadır. Fabrika, istihdamının yanı sıra Sivas'taki esnaflarımıza yan sanayiyle de işbirliği yaparak destek olmaktadır. Sivas'ta özellikle yük vagonu üzerine çığır açan, teknolojik yatırımlarıyla dikkat çeken fabrikamız, yan sanayinin gelişmesine de destek olmaktadır. Fabrikamız daha da gelişecek ve yan sanayiye de iş yaptırarak sanayinin gelişmesini sağlayacaktır."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜDEMSAŞ Genel Müdür Vekili Mehmet Başoğlu ise şunları söyledi:

"Cumhuriyet döneminde Sivas'a önemli yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlardan biri de TÜDEMSAŞ, yaptığımız yatırımlar ve ürettiğimiz ürünleri ile demir yolu sektörünün büyümesine ve istihdamın artması için gayret gösteriyoruz. Yük vagonlarını üretirken, alt bileşenlerinin bir kısmını da demir yolu sanayisi alanında faaliyet gösteren işletmelerimizden temin ederek, özel sektörü de teşvik ediyoruz. Bu çalışmalar ilimizde yeni sanayi ve yatırımların da oluşmasına vesile oluyor. Sektörün öncüsü olmaya, çalışmalarımızla Sivas ekonomisine, sanayisine, esnafına ve ülke ekonomisine katkılar sağlamaya devam edeceğiz."