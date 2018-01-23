Sesob Başkanı Köksal, Öğrencileri Sevindirdi

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, öğrencilere mont yardımında bulundu.

SESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cem Vakfı Sivas Şubesi Başkanı Mustafa Arslanali'nin vakıf bünyesinde bulunan semah ekibinin mont ihtiyacı olduğunu iletmesinin ardından SESOB Başkanı Köksal, kışlık mont alarak öğrencilere dağıttı.

Arslanali, soğuk kış gününde semah ekibinde yer alan öğrencileri hediyesiyle sevindiren Köksal'a teşekkür ederek, vakıf olarak esnaf teşkilatı ile her zaman uyumlu çalıştıklarını belirtti.

Birlik aşuresine destek verdiklerini aktaran Arslanali, "Köksal başkanımız bizi ziyarete gelmişti. Kendisinden öğrencilerimize mont konusunda yardımcı olmalarını istedik. Montları kendisi alıp getirerek çocuklarımızı sevindirdi. Başkanımızı çok seviyor ve her zaman da örnek alıyoruz. Katkı ve desteklerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Köksal da montları çocuklara elleriyle giydirerek, sevinçlerine ortak oldu.